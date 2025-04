Destino "amenaza" con revelar a ICE identidades de excomunistas en Miami: “Qué bonito me la pusieron”

El youtuber dominicano Dany Pérez, conocido como Destino Tolk, encendió la polémica en redes sociales con una amenaza dirigida al influencer cubano Eliécer Ávila, a quien advirtió que podría revelar a las autoridades migratorias de Estados Unidos información sobre su pasado comunista.

"Atención Eliécer Ávila, atención Eliécer Ávila", comenzó diciendo Destino en un video publicado en sus redes sociales, donde se refiere a la supuesta militancia comunista del exlíder del movimiento Somos + cuando era estudiante en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) en Cuba.

Lo más leído hoy:

"Hoy agarraron un cubano que supuestamente pertenecía al Partido Comunista. Ahora es mandar la prueba y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se lo llevó, lo atrapó. Tú sabes que me debes una, tú me debes una Eliécer", dijo con una sonrisa capciosa el dominicano.

"Tú pertenecías al Partido Comunista. Yo tengo pruebas. Ahí están los videos en YouTube, tú dando discursos. Ah, pues yo mañana voy a ICE. Ahora yo soy chivatón y voy a poner en zozobra a todos los que estaban hablando mierda de mí", dijo Destino.

El influencer aprovechó para dirigir el mensaje a todos los cubanos que lo han criticado y acusado de recibir subvenciones del régimen de la isla para crear un supuesto puente cultural, entrevistando artistas en su show.

"Se lo dije a todos ustedes que no tengo nada, pero nada que perder, porque yo no tengo nada que ver con eso (el régimen cubano). No tengo vínculo con nadie en Cuba, pero les dio por atacarme a mí y mira qué bonito me la pusieron ahora. ICE está pagando para que le lleven las denuncias. Mañana voy por ti Eliécer. ¡Voy por ti!", dijo destino con una risa amenazante.

Sus declaraciones fueron en tono sarcástico y jocoso, pero dejaron entrever una amenaza directa. La confrontación entre Destino y Eliécer Ávila no es nueva.

En el pasado, el influencer dominicano ya había criticado a Ávila, exintegrante de los grupos oficialistas de respuesta en redes sociales en Cuba, por su presunta hipocresía política tras convertirse en opositor y establecerse en Estados Unidos.

La historia de Eliécer Ávila es conocida dentro del exilio cubano. El joven se formó en la UCI y defendía la revolución en redes sociales. Alcanzó notoriedad tras enfrentar públicamente al entonces presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón.

Más tarde, Eliécer lideró el proyecto político Somos +, primero dentro de Cuba y luego en el exilio, participando activamente en actos y manifestaciones contra el régimen. Finalmente se ha consolidado como una de las voces críticas al gobierno cubano.

Por otra parte, Destino también mantiene un enfrentamiento abierto con el presentador Alexander Otaola, quien lo acusó de estar financiado por el gobierno cubano.

Otaola considera que el hecho de que Destino abandonara su vida en Francia para establecerse en Miami con el propósito de hablar sobre temas de la cultura y la farándula cubana es una prueba de que “fue contratado”. El youtuber dominicano le respondió a través de TikTok: "Usted es un fresco".

Destino negó rotundamente las acusaciones, defendió su independencia y acusó a Otaola de intentar vincular a todos sus críticos con el régimen cubano como una forma de desacreditarlos. Para rematar le advirtió: “Tú no ganas más dinero que yo en redes sociales”.

Este cruce de declaraciones pone de relieve la intensidad de los debates en el exilio cubano, donde las diferencias ideológicas y personales entre figuras de renombre generan fuertes divisiones en las redes.

Mientras algunos cubanos en Miami respaldan a Destino por enfrentarse a figuras radicales, otros se mantienen del lado de Otaola y Eliécer, destacando su papel como críticos del régimen cubano.

¿A qué detenciones de ICE se refiere Destino?

El 12 de marzo de 2025, las autoridades estadounidenses arrestaron a un exmiembro de la inteligencia cubana por presunto fraude migratorio. La detención fue llevada a cabo por ICE y el FBI en una zona residencial del condado de Broward, Florida.

El individuo habría obtenido su estatus de residente permanente legal de manera fraudulenta, ocultando su pasado vinculado a los servicios de inteligencia del régimen cubano. Aunque no se reveló su identidad, se anticipó la divulgación de un video del arresto y su información personal en días posteriores.

Un mes más tarde, el 13 de abril, fue deportada desde Estados Unidos Juana Orquídea Acanda Rodríguez, exjueza cubana de 62 años, reconocida en la televisión estatal de la isla por su “lealtad a la revolución”.

Las autoridades estadounidenses determinaron que Acanda mintió en su proceso de visado al ocultar su militancia activa en el Partido Comunista de Cuba. Fue detenida en el aeropuerto de Miami tras ingresar con visa de inmigrante otorgada por reclamación familiar. Fue deportada tras admitir que proporcionó información falsa.

Desde La Habana, la exjueza declaró que su paso por Estados Unidos fue una experiencia y expresó que “todos tenemos derecho a equivocarnos”.

Finalmente, el 14 de abril se conoció la detención de Daniel Morejón García, un cubano de 57 años con presuntos vínculos con el Ministerio del Interior (MININT) y el Partido Comunista de Cuba.

La unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE informó que Morejón fue arrestado en su casa en Miami por haber ocultado su afiliación política y su pasado represivo al ingresar al país.

Documentos oficiales confirmaron que fue miembro de las Brigadas de Respuesta Rápida y presidente del Consejo de Defensa en Artemisa. Figura en una base de datos pública de represores cubanos, donde se le acusa de agredir a manifestantes del 11J. Se encuentra bajo custodia de ICE en espera de su deportación.

Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre Destino Tolk y Eliécer Ávila