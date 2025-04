Hija de José Daniel Ferrer en limbo migratorio en EE.UU.: "No puede defenderse en un caso de asilo en una corte”

Daniela Patricia Ferrer Reyes, de siete años de edad, e hija del líder de la Unión Patriótica de Cuba y expreso político José Daniel Ferrer, se encuentra en un limbo migratorio en Estados Unidos, y deberá presentar, antes de noviembre, un caso de asilo político ante la corte.

La niña, tras ingresar a EE.UU. a través de la frontera, en 2022, obtuvo un documento I-220A, una “Orden de Supervisión” entregada a los inmigrantes mientras esperan por una resolución de su caso migratorio, y ahora corre el riesgo de ser deportada a la Isla, donde su padre es constantemente hostigado por la Seguridad del Estado.

La madre de Daniela, Liettys Rachel Reyes, activista de la UNPACU, contó a la periodista Carla Gloria Colomé, para el diario El País, que la niña compareció ante la Corte de Inmigración de Dallas (Texas) el pasado 31 de marzo.

En la corte, la jueza pidió una explicación acerca de por qué la niña entró por la frontera y por qué la habían sacado de Cuba.

“Apenas me dejaron hablar, me interrumpieron unas seis veces”, contó. “Si fuerte era la jueza, más fuerte era la traductora. Me decía: ‘Señora, por favor, hable más despacio, no la entiendo, necesito que sea concisa, precisa en lo que está diciendo’. Me llevaron fuerte y contra la pared. No te puedo explicar lo que sentí cuando me empezaron a cuestionar tanto, de atrás para adelante y de adelante para atrás, sin dejarme explicar todo lo que la niña pasó en Cuba”.

Aunque la jueza le insistió a la madre que la niña permanece ilegal en los Estados Unidos y debe escoger un "país deportable" para su hija, Liettys se negó: "No estoy de acuerdo con que mi hija sea deportada para ningún país, porque es una niña", dijo, recordando el hostigamiento que sufrieron madre e hija en Cuba por ser esposa e hija, respectivamente, de José Daniel Ferrer.

Las autoridades determinaron que la pequeña tiene hasta noviembre para recopilar pruebas, presentar un caso de asilo político y acudir por segunda vez a la corte con un abogado que la defienda.

No obstante, la niña solo tiene siete años de edad: "No puede defenderse en un caso de asilo en una corte", dijo Reyes, quien apela a la comunidad internacional para hallar un abogado que la represente.

En un video compartido en redes sociales y difundido por el líder de la UNPACU, Ferrer pidió ayuda para resolver el caso de su hija.

“Mi amada hija Daniela Patricia Ferrer Reyes no tenía otra opción que salir con su tía a reencontrarse con su madre, mi expareja, hermana de lucha y amiga Liettys Rachel Reyes. Yo estaba en prisión. La niña era víctima del acoso contra toda la familia, y su madre estaba lejos. La única salida era llevarla para Estados Unidos”, comentó José Daniel Ferrer en Facebook.

Daniela salió del país con la hermana de Liettys, Lianay Reyes Tur, cuando esta tenía 35 semanas de embarazo.

Los padres de la pequeña temen que sea deportada a Cuba, donde será "constantemente amenazada, reprimida en la escuela por los propios maestros".

