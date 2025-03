Largas colas para comprar papas racionadas en Santiago de Cuba

Desde las primeras horas de la mañana, cientos de santiagueros hacen largas filas en los mercados estatales para comprar papas, un alimento ausente en la dieta de los cubanos y que ha llegado “esporádicamente” por estos días a los comercios locales.

El opositor José Daniel Ferrer denunció la situación en redes sociales, donde compartió imágenes de ciudadanos que llevaban horas esperando para adquirir el producto.

Lo más leído hoy:

“Larga fila, larga cola, desde las 8 am, para comprar tres libras de papas por persona, a 11 pesos la libra... Hace casi un año que muchos no veían una papa y temen no volver a verla en el año”, escribió Ferrer.

La escasez de papas en Cuba ha sido un problema recurrente en los últimos años. Por ejemplo, en abril de 2024, cientos de personas hicieron largas colas en un mercado del Vedado, en La Habana, para comprar papas de manera racionada, reflejando la creciente inseguridad alimentaria en el país.

En Matanzas, una joven identificada como Brianna compartió en TikTok su experiencia al intentar comprar este producto.

Según su testimonio, tras mucho tiempo papas disponibles, al llegar al punto de venta se encontró con que solo se distribuían dos libras por persona.

Además, esta misma internauta denunció en redes sociales el diminuto tamaño de las papas que vendieron a sus abuelos en Matanzas, y calificó la situación como una "falta de respeto".

La crisis alimentaria en Cuba se ha profundizado debido a múltiples factores, incluyendo la disminución de la producción nacional y las dificultades económicas que limitan las importaciones. Estas condiciones han generado descontento en la población y han sido motivo de protestas en diversas regiones del país.

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Alimentaria en Cuba