Candidata a la presidencia de Chile rectifica luego de negar que en Cuba hay dictadura: "No era mi intención"

La exministra del Trabajo y actual precandidata presidencial del Partido Comunista de Chile, Jeannette Jara, rectificó tras haber negado que en Cuba hay una dictadura.

En una entrevista en el podcast Por Qué Tenía Que Decirlo, conducido por José Antonio Neme y Julio César Rodríguez, la candidata explicó que su intención no había sido afirmar que la de Cuba no es una dictadura, sino aludir a que se trata de un sistema "distinto".

"Cuando dije que este un sistema político distinto, no pensé que iba a tener las consecuencias que tuvo, porque en mi intención no era decir que no era una dictadura. Claro, pero sabes que también aprendí que ya pasó, ya lo dije y ya era", contó en el programa.

En su intervención defendió que quiere gobernar Chile con un modelo chileno y no de otro país: "No de Argentina, no de Nicaragua, no de Cuba, no de Perú, no de Ecuador, no de Venezuela. En Chile tenemos que cuidar nuestra democracia".

Más adelante, cuestionó que hubiera candidatos que justifican la dictadura en Chile y la naturalizan: "Te juro que esa cuestión a mí me da una sensación así como de espanto. Me preocupa esa situación".

La militante del Partido Comunista de ese país (PCCh) había comentado en una entrevista con CNN que “cada pueblo define su gobierno”, en alusión a la dictadura cubana.

En sus palabras, Jara aseguró que “el caso de Cuba es bastante distinto” al de otros países cuestionados por violaciones a los derechos humanos, y atribuyó la situación actual de la isla a las consecuencias del embargo estadounidense.

“La principal dificultad ha sido el bloqueo que se ha extendido por décadas y los tiene asfixiados”, afirmó.

La candidata del PCCh opuso a la de Cuba su visión sobre Venezuela, donde sí reconoció la existencia de un “régimen autoritario” bajo el mando del dictador Nicolás Maduro.

La abogada y administradora pública fue ministra del Trabajo y Previsión Social desde marzo de 2022 hasta el pasado 7 de abril de 2025, cuando renunció a su cargo tras ser proclamada como candidata presidencial del PCCh dos días antes.

Las declaraciones de Jara no tardaron en generar reacciones. La también candidata presidencial Carolina Tohá, exministra del Interior y representante del Partido por la Democracia (PPD), marcó distancia desde la ciudad de Copiapó, durante una entrevista en Radio ADN.

Tohá subrayó que el régimen cubano ha llevado al país a una situación de pobreza extrema que calificó como “dolorosa e inconcebible”. Además, valoró que este tipo de diferencias al interior del progresismo chileno deben ser debatidas abiertamente durante la campaña.

