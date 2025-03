Turista chilena viaja a Cuba y comparte su experiencia: "Vi cosas que me dejaron con el corazón un poco apretado"

El testimonio de una turista chilena sobre su experiencia en Cuba ha generado un intenso debate en redes sociales. La creadora de contenido, conocida como @fannycosas, compartió una serie de videos en TikTok en los que relató su viaje a la isla.

En su primer video, destacó que al llegar al aeropuerto de La Habana "es como si uno retrocediera en el tiempo, no tiene mucha tecnología y es muy pequeño". Luego, al trasladarse a su hotel, observó "casas totalmente destruidas y se veía que personas vivían ahí", pero en los hoteles "es todo muy bonito, no falta nada".

Contó que al salir a cenar, un mesero le reveló: "Yo era doctor, pero gano lo mismo siendo mesero. El trabajo de doctor allá es muy demandante y muy estresante porque no tiene los insumos necesarios". La influencer expresó su sorpresa al enterarse de esta situación y reflexionó sobre la precariedad del sistema de salud cubano. "Nos decía que prefería este trabajo porque era menos estresante, aunque el sueldo fuera similar. Eso me impactó mucho", comentó.

También mencionó que el sueldo en Cuba oscila entre "7,000 y 20,000 pesos", y que algunos lugares prohíben la entrada a cubanos, "algo que me chocó un montón".

Otra situación que la impactó fue la falta de productos: "El mojito cubano no es con limón, es con jugo artificial. El kilo de limón cuesta 4,000 pesos". Además, notó que "hay mucha gente en la calle que maneja bien el inglés y les pide a los turistas que les compren jabón y champú".

El testimonio generó una avalancha de comentarios: "Eso es el comunismo, todos pobres", "¿Cómo no sabías la situación de Cuba?", dijeron algunos; otros, en cambio, defendieron su postura: "El turismo es lo único que sostiene a Cuba, sin turistas estarían peor".

Un usuario cubano comentó: "Soy odontóloga, ahora vivo en Chile y trabajo de atendedora. Muchos médicos tuvimos que abandonar nuestras carreras para salir de ese infierno y los que quedan buscan otra opción de vida". Otro usuario cuestionó: "¿Qué fue lo maravilloso que viste? ¿Casas destruidas habitadas? ¿Un médico trabajando de mesero?".

En respuesta a algunos comentarios críticos, la influencer compartió otro vídeo donde aseguró que "ningún libro ni video te muestra la realidad como escuchar a las personas que viven allá". Ante quienes se mostraron contrarios a visitar la isla, argumentó que evitar viajar a Cuba no cambiaría la situación: "Si las personas no fueran a Cuba, todo sería mucho peor". "Si el turismo en Cuba no existiera, las personas estarían mucho peor. No es lo mismo ver videos que estar allá y hablar con la gente", defendió.

En otro video, mostró imágenes contrastantes de la isla: por un lado los hoteles y el lujo que disfrutan los turistas y por otro, las calles y edificios en ruinas donde viven los cubanos.

El testimonio de "fannycosas" se suma a otros viajeros que han denunciado la crisis en Cuba. En 2024, la isla recibió solo 2,2 millones de turistas, la cifra más baja en casi dos décadas. Una turista española publicó un video viral en el que declaró: "Llorar de impotencia, porque los cubanos no merecen esto".

Pese a la crisis, el gobierno cubano sigue invirtiendo en hoteles mientras la población enfrenta escasez. La influencer concluyó: "Cuba es un país hermoso, pero hay que ir con la mente abierta".

