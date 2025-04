Candidata a la presidencia de Chile niega que en Cuba haya una dictadura: “Cada pueblo define su gobierno”

Vídeos relacionados:

La candidata a la presidencia de Chile Jeannette Jara, militante del Partido Comunista de ese país (PCCh), ha generado gran controversia tras sus declaraciones en una entrevista con CNN, en la que negó que en Cuba exista una dictadura y defendió al régimen castrista al señalar que “cada pueblo define su gobierno”.

En sus palabras, Jara aseguró que “el caso de Cuba es bastante distinto” al de otros países cuestionados por violaciones a los derechos humanos, y atribuyó la situación actual de la isla a las consecuencias del embargo estadounidense.

Lo más leído hoy:

“La principal dificultad ha sido el bloqueo que se ha extendido por décadas y los tiene asfixiados”, afirmó.

La candidata del PCCh contrastó esa postura con su visión sobre Venezuela, donde sí reconoció la existencia de un “régimen autoritario” bajo el mando del dictador Nicolás Maduro.

Jara, abogada y administradora pública, fue ministra del Trabajo y Previsión Social desde marzo de 2022 hasta el pasado 7 de abril de 2025, cuando renunció a su cargo tras ser proclamada como candidata presidencial del PCCh dos días antes.

Respuesta de Carolina Tohá: “Cuba no cumple con ningún requisito de una democracia”

Las declaraciones de Jara no tardaron en generar reacciones. La también candidata presidencial Carolina Tohá, exministra del Interior y representante del Partido por la Democracia (PPD), marcó distancia desde la ciudad de Copiapó, durante una entrevista en Radio ADN.

“Yo creo que el sistema cubano no cumple con ninguno de los requisitos de una democracia. Las personas no tienen distintas alternativas para elegir, no hay alternancia en el poder desde ningún punto de vista hace muchísimo tiempo”, señaló.

Tohá fue más allá y subrayó que el régimen cubano ha llevado al país a una situación de pobreza extrema que calificó como “dolorosa e inconcebible”. Además, valoró que este tipo de diferencias al interior del progresismo chileno deben ser debatidas abiertamente durante la campaña.

“La ciudadanía va a poder elegir democráticamente, porque aquí sí hay democracia, cuál quiere que represente nuestra candidatura como sector ante la elección presidencial”, sentenció.

Una polémica con resonancia internacional

Las declaraciones de Jara reviven un tema sensible en América Latina: la posición de los sectores de izquierda frente al régimen de la isla, al que algunos continúan defendiendo como “alternativa democrática”, a pesar de las denuncias sistemáticas de represión, falta de libertades y control absoluto del poder por parte del Partido Comunista, sin elecciones plurales ni separación de poderes.

El debate también pone en evidencia la división dentro del bloque progresista chileno, de cara a una elección presidencial en la que el tema de los derechos humanos y los modelos de gobernabilidad regionales podrían ganar protagonismo en la agenda pública.

Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Jeannette Jara y la situación en Cuba