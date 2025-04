VIRAL: La aterradora "visita" de dos caimanes a una casa en Florida

En un episodio tan surrealista como cotidiano en Florida, dos caimanes fueron captados en video mientras intentaban entrar en una vivienda durante la noche del pasado 11 de abril.

La escena ocurrió en la ciudad de Ave María, en el condado floridano de Collier, según reveló en redes el periodista de Wink News, Matt Devitt.

“Bienvenido a Florida... donde es posible que veas caimanes trepando tranquilamente por la puerta principal de tu casa”, bromeó Devitt al compartir en Instagram el video, que se ha viralizado.

Las imágenes, grabadas por una cámara Ring, muestran a dos reptiles, uno muy pasivo como esperando a ver qué pasaba, y otro encaprichado en entrar a la vivienda.

El incidente -aterrador pero al mismo tiempo gracioso- ha dejado cientos de comentarios muy ocurrentes en los diversos foros donde ha sido compartido.

No pocos han calificado a los caimanes de “Testigos de Jehová” empeñados a toda costa en entrar para predicar.

“¿Tiene un minuto para escuchar la palabra de nuestro señor Cococristo?”; “Buenas, somos los testigos del caimán. ¿Le gustaría escuchar sobre el pantano prometido?”; “Testigo de Jehová: cuando reencarne no diré nada, pero habrá señales”, han sido algunos comentarios.

“Ey, vecina, venimos a invitarla a la fiesta”; "Yo, cuando llego de una noche de copas”; “¿Aquí no era la parrillada?”; “Por eso algunas personas llaman a Florida Parque Jurásico”; Llegó la suegra sin aviso” o “¡Esos perros en Miami están muy raros!”, fueron otros.

El temor también ha sido parte de la conversación, con usuarios preocupados por lo que podría haber pasado si algún niño o anciano hubiese abierto la puerta en ese momento.

“Dios mío, me quedo en Texas”; “Me privo con el tamaño de esos lagartos”; “Qué bueno que no tienen perro, y si había, ya pasó a la historia”; “Eso queda a 90 millas, si fuera en Cuba no quedaba ni uno”, escribieron los más alarmados.