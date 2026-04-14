Florida en alerta por temporada de apareamiento de caimanes: aumentan encuentros con humanos

La Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota publicó un video nocturno que muestra a un enorme caimán americano adulto recostado frente a la puerta principal de una vivienda, imagen que se convirtió en la señal más reciente de que la temporada de apareamiento de estos reptiles ya comenzó en Florida.

La alerta de las autoridades fue directa: "Estos reptiles buscan pareja, no compañero de cuarto. Mantén distancia y déjalos hacer lo suyo".

Cada año, entre abril y junio, los caimanes americanos (Alligator mississippiensis) intensifican su actividad en busca de pareja, abandonando sus hábitats habituales para adentrarse en barrios residenciales, canales, campos de golf y estacionamientos.

El meteorólogo Matt Devitt también lanzó una advertencia pública: "Los caimanes machos se vuelven muy territoriales, agresivos y vocales, produciendo bramidos profundos que pueden hacer vibrar la superficie del agua para atraer hembras y advertir a rivales".

Según Devitt, el pico de la temporada ocurre en mayo y junio, cuando los avistamientos en zonas urbanas se multiplican al amanecer y al atardecer.

Florida alberga aproximadamente 1.3 millones de caimanes distribuidos en sus 67 condados, con alta densidad en Sarasota, Tampa, Miami y los Everglades.

Uno de los factores que explica la presencia de caimanes en zonas residenciales es el desplazamiento territorial: los machos más grandes expulsan a los más pequeños de sus hábitats, empujándolos hacia carreteras, patios y entradas de casas.

El condado de Sarasota tiene un historial reciente de estos encuentros.

En abril de 2024, un caimán de más de dos metros entró a la cocina de una vivienda en Venice y requirió cinco funcionarios para su captura. En octubre de 2025, otro ejemplar gigante intentó ingresar a una casa en Ave María, condado de Collier.

Los incidentes más graves del año pasado incluyeron la muerte de Cynthia Diekema, de 61 años, arrastrada por un caimán mientras navegaba en canoa en el lago Kissimmee el 7 de mayo de 2025, y el ataque a la adolescente Summer Hinote, de 15 años, quien sobrevivió a la embestida de un reptil de más de tres metros en el condado de Walton el 17 de julio de 2025.

Un estudio de la Universidad de Florida publicado en abril de 2025 concluyó que el 96% de los aproximadamente 500 ataques registrados desde 1948 se deben a conductas humanas de riesgo, como nadar en zonas con presencia conocida de caimanes.

A pesar del aumento de avistamientos, la probabilidad de que un residente de Florida sufra un ataque grave no provocado es de aproximadamente uno en 3.1 millones.

La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) recomienda mantener distancia, no alimentar a los reptiles —conducta que es ilegal bajo la Regla FWC 68A-4.001— y llamar a la línea gratuita 1-866-FWC-GATOR ante cualquier animal agresivo o que se acerque a zonas habitadas.

Tras la temporada de apareamiento llegará la de anidación, entre junio y agosto, período en que la territorialidad de las hembras cerca de las riberas aumenta aún más el riesgo de encuentros con humanos.