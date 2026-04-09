Enorme caimán se pasea por barrio de meteorólogo cubano en Florida: Así fue la visita

El meteorólogo cubano Rubén Capote compartió esta semana un video que muestra un enorme caimán americano recostado sobre el camino de adoquines justo frente a la puerta principal de una casa en Sarasota, Florida, desatando una avalancha de comentarios entre sus seguidores.

El clip fue grabado de noche el pasado martes por la Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota y cedido a Capote para su difusión en redes sociales.

El reptil -de gran tamaño, coloración oscura y mandíbulas ligeramente abiertas- aparece ocupando la entrada de la vivienda, rodeado de plantas ornamentales, como si fuera el dueño del lugar.

Capote, jefe del Departamento de Meteorología de Telemundo 49 en Tampa, aprovechó la publicación para lanzar una advertencia a sus seguidores.

"La temporada de apareamiento de los caimanes ya está aquí, y nuestros vecinos escamosos están apareciendo por todos lados… ¡hasta en la puerta de tu casa! Recuerda mantener distancia y dejarlos tranquilos. Ellos están buscando pareja… no mudarse contigo", escribió.

La temporada de apareamiento de los caimanes en Florida arranca en abril y se extiende hasta junio, período en que los machos se vuelven más activos y territoriales, desplazándose fuera de su hábitat habitual e incrementando los encuentros con residentes en zonas urbanas y suburbanas.

Florida alberga aproximadamente 1.3 millones de caimanes americanos distribuidos en sus 67 condados, siendo uno de los estados con mayor densidad de estos reptiles en el mundo, según la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida.

Sarasota, en la costa suroeste del estado, es una de las áreas con mayor presencia de estos animales, y los encuentros con residentes son frecuentes cada primavera.

No es la primera vez que algo así ocurre en la zona: en abril de 2024, un enorme caimán llegó a entrar directamente a la cocina de una casa en Venice, también en el condado de Sarasota, y tuvo que ser removido por cinco funcionarios.

El video generó cientos de comentarios, muchos de ellos protagonizados por cubanos con un humor muy particular ante la situación.

"En Cuba: 'Hoy se come, tráiganme el caldero'"