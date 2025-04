La desgarradora confesión de la hija del cubano que asesinó a su exmujer en Tennessee

Una joven cubana identificada como Rachel Rubio, quien se dio a conocer en 2023 por trabajar como camionera en EE.UU, lamentó en una reciente publicación el asesinato de su madrastra, Niurka Alfonso Acevedo, a manos de su papá, Cándido Raúl Rubio Pérez, cometido a inicios de esta semana en la ciudad de Nashville, Tennessee.

Circula en redes un video en que la joven -hija del primer matrimonio de Rubio Pérez- hizo desgarradoras confesiones sobre la relación de su padre con su madrastra, con la que llevaba más de 20 años de relación.

“Fueron 24 años de violencia. No fue ahora. No fue de ahora para ahorita, fueron 24 años de violencia. Fueron 24 años en los que se separaban, volvían, se separaban, volvían, pero siempre, siempre hubo violencia”, dijo Rachel en un video publicado inicialmente en su cuenta de TikTok, aunque luego al parecer lo borró.

“Mujeres, no permitan que un hombre las maltrate por tantos años. Una familia unida no es sinónimo de una familia feliz. No porque se les dé a los hijos una familia unida quiere decir que los hijos sean felices porque al final eso crea trauma en nosotros, y lo digo en mi caso, porque en mi caso vi hasta los cinco años problemas con mis padres”, añadió.



La joven detalló que su padre consumía sustancias tóxicas, “de las que se inhalan por la nariz”, que vivía una vida alocada y que con su expareja visitaba clubs swingers, es decir de intercambio de parejas.

Rachel precisó que luego de la separación de sus padres, ocurrida cuando ella tenía cinco años, siguió “viendo problemas” en la familia de su padre.

“Todos fuimos partícipes, todos desde niños lo sufrimos”, precisó.

Conmoción por el el asesinato de su madrastra: "Yo aún sigo en shock"

La joven se mostró conmocionada por el asesinato cometido por su padre.

“Yo aún sigo en shock. No puedo creerlo, no lo asimilo. Yo nunca pensé que mi papá fuera capaz de eso”, aseveró.

Rachel explicó que lo había visto por última vez hace apenas un par de semanas en North Carolina, y asegura que lo vio "trastornado", aunque jamás pensó que le fuera hacer daño a alguien.

“Yo lo vi como trastornado, siempre hablaba despidiéndose. Yo nunca pensé que él iba a lesionar a otra persona, pero siempre creí que se iba a autolesionar porque siempre hablaba despidiéndose. Es duro", detalló.

Cuenta que incluso la tía de ella, hermana de su padre, en algún momento se lo llevó a México para buscarle un psiquiatra porque estaba "fuera de control con sus nervios", y la familia temía que se autolesionara.

Sin embargo, a pesar de tales intentos, Rachel acota que él era adulto y no se le podía retener. "A él se le intentó ayudar, pero no aceptaba la ayuda", indicó.

En lo que respecta a la relación de su padre con su expareja -a la que acabó asesinando- cuenta que él la vigilaba en un carro, se sentaba, la observaba, pasaba por su casa, siempre observando, que esa vigilancia no era de ahora y que la familia lo sabía.

“Mujeres, tengan mucho cuidado. Esto es monstruoso, esto es increíble, todos estamos en shock porque esto no se esperó”, concluyó.

Niurka y Cándido Raúl tenían dos hijos en común: una hembra y un varón. A esos dos hijos se suman otros dos, Rachel y otro varón, fruto de un matrimonio anterior.

Captura del feminicida

Cándido Raúl Rubio Pérez, de 54 años, fue capturado en la noche del jueves. La detención fue llevada a cabo por agentes de la Fuerza de Tareas del Marshal de Estados Unidos en un complejo de apartamentos ubicado en Berkley Drive, en Madison, un vecindario del noreste de Nashville localizado en el condado de Davidson, según informó el Departamento de Policía de Nashville.

Una impactante imagen publicada por la policía mostró a Rubio Pérez llorando tras su arresto.

El feminicida, Cándido Raúl Rubio Pérez, de 54 años (Foto: Metropolitan Nashville Police Department)

Rubio Pérez se había dado a la fuga luego de apuñalar mortalmente a su expareja, Niurka Alfonso Acevedo, de 52 años, en las inmediaciones de la Escuela Primaria Chadwell, en Madison, en la mañana del 14 de abril.

La víctima, también cubana y trabajadora de limpieza en la escuela, fue encontrada sin vida en el estacionamiento por un miembro del personal, quien alertó a las autoridades llamando al 911. El cuerpo fue hallado alrededor de las seis de la mañana del lunes, antes del ingreso de los estudiantes.

De acuerdo con las investigaciones, los detectives creen que Rubio Pérez estaba esperando a su expareja en el lugar antes de perpetrar el ataque.