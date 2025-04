Liliana Rodríguez, una madre cubana radicada en Tampa, ha revolucionado TikTok con sus videos haciendo dulces caseros. Con celular en mano, sin micrófono ni experiencia, ha logrado algo más poderoso: inspirar a miles con su actitud.

“No pongas excusas, yo tampoco tengo experiencia… pero me sobran ganas de aprender y compartir”, dice en uno de sus videos virales. A su lado, su bebé. En sus manos, coloridos dulces. Y en los comentarios… puro amor.

“Como la mujer cubana no hay dos”, escribió una usuaria. Otra soltó: “Vas a brillar tanto que ni tú te lo vas a creer”. Los mensajes se cuentan por cientos: madres, emprendedoras, seguidoras que se sienten reflejadas. “Tengo cuatro hijos y estoy sola, pero me diste ganas de empezar”, confesó una.

Liliana cierra siempre con su frase favorita: “Te guste o no, déjame tu corazón y tu comentario”. Y funciona. “Aquí cumpliendo con la obligación de dejarte mi like”, bromeó otra seguidora. Incluso quienes no saben cocinar se declaran fans: “No me gustó… ¡Me encantó!”

Hay quien la sigue solo por escucharla: “Tu audio es lo mejor, me muero contigo”, comentan. Otros quieren aprender de ella, o encargarle dulces para fiestas. Desde Texas hasta Uruguay, las preguntas y pedidos no paran.

En Instagram y TikTok (@chocobites_1), responde con una sonrisa, consejos y agradecimientos. “Dios bendiga tus manos”, “Eres una guerrera”, “Tus dulces son hermosos”, le escriben una y otra vez.

Liliana no tiene estudio, ni luz profesional. Pero sí tiene algo que en internet vale oro: autenticidad. Y con eso, está construyendo un emprendimiento lleno de sabor, fe y comunidad.

Preguntas frecuentes sobre el emprendimiento de Liliana Rodríguez en TikTok