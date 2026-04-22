Arrestan en Miami a cubano sin hogar que trabajaba en Walmart: Robaba para pagar un motel

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Un joven cubano de 26 años, sin hogar y empleado de Walmart, fue arrestado en Miami-Dade tras confesar a la policía que cometía fraudes dentro de la tienda para poder pagar un motel donde pasar la noche.
El detenido, identificado como Lázaro Miranda Alonso, trabajaba en el Walmart Supercenter ubicado en Doral. Según el informe policial, al que tuvo acceso Local 10, el propio empleado aprovechó su acceso a la caja registradora para realizar devoluciones fraudulentas sin que existiera una compra real detrás.
Las autoridades señalaron que las cámaras de seguridad captaron al joven procesando reembolsos sin clientes presentes y sin recibir mercancía. Para concretar el fraude, utilizaba recibos de otros compradores y así cargaba dinero en tarjetas de regalo o se quedaba con efectivo.
De acuerdo con el reporte, el monto total sustraído asciende a 857,46 dólares.
El arresto ocurrió el lunes en horas de la noche dentro del propio supermercado, y posteriormente fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde quedó ingresado esa misma jornada.
Miranda Alonso enfrenta siete cargos, entre ellos estafa organizada y hurto mayor en tercer grado, además de múltiples acusaciones por el uso de recibos falsos para solicitar reembolsos. La fianza fue fijada en 5,500 dólares.
Preguntas Frecuentes sobre el Caso de Robo en Walmart y la Situación de los Cubanos en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue arrestado Lázaro Miranda-Alonso en Miami?
Lázaro Miranda-Alonso, un cubano de 26 años, fue arrestado por realizar devoluciones fraudulentas en un Walmart de Doral, Miami-Dade. Robaba dinero de la tienda para pagar su estadía en un motel.
¿Cuál es la situación de las personas sin hogar en Miami-Dade?
La situación de las personas sin hogar en Miami-Dade es crítica, con 858 personas viviendo a la intemperie. Muchos, incluidos cubanos, enfrentan una crisis de vivienda aguda y recurren a vivir en campamentos improvisados o en sus vehículos.
¿Cómo afecta la ley HB 1365 a las personas sin hogar en Florida?
La ley HB 1365 de Florida prohíbe dormir en las calles, lo que aumenta la vulnerabilidad legal de las personas sin hogar en el estado, dejándolas sin opciones seguras para pernoctar.
¿Existen otros casos similares de delitos cometidos por cubanos en Florida?
Sí, hay varios casos reportados de cubanos involucrados en delitos en Florida. Desde fraudes con tarjetas de crédito hasta robos de paquetes y fraudes hipotecarios, estos incidentes han sido frecuentes y reflejan una tendencia preocupante en la comunidad cubana en el sur de Florida.
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