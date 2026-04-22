Arrestan en Miami a cubano sin hogar que trabajaba en Walmart: Robaba para pagar un motel

Vídeos relacionados:

Un joven cubano de 26 años, sin hogar y empleado de Walmart, fue arrestado en Miami-Dade tras confesar a la policía que cometía fraudes dentro de la tienda para poder pagar un motel donde pasar la noche.

El detenido, identificado como Lázaro Miranda Alonso, trabajaba en el Walmart Supercenter ubicado en Doral. Según el informe policial, al que tuvo acceso Local 10, el propio empleado aprovechó su acceso a la caja registradora para realizar devoluciones fraudulentas sin que existiera una compra real detrás.

Las autoridades señalaron que las cámaras de seguridad captaron al joven procesando reembolsos sin clientes presentes y sin recibir mercancía. Para concretar el fraude, utilizaba recibos de otros compradores y así cargaba dinero en tarjetas de regalo o se quedaba con efectivo.

De acuerdo con el reporte, el monto total sustraído asciende a 857,46 dólares.

El arresto ocurrió el lunes en horas de la noche dentro del propio supermercado, y posteriormente fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde quedó ingresado esa misma jornada.

Miranda Alonso enfrenta siete cargos, entre ellos estafa organizada y hurto mayor en tercer grado, además de múltiples acusaciones por el uso de recibos falsos para solicitar reembolsos. La fianza fue fijada en 5,500 dólares.