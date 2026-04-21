ICE detiene a cubano con protección legal en Tampa: Abogada alerta a inmigrantes en EE.UU.

La abogada de inmigración Lisette Sánchez lanzó una seria advertencia a la comunidad migrante tras la reciente detención de un cubano en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tampa, Florida, a pesar de que el hombre contaba con una retención de expulsión otorgada por un juez.

“Mi cliente, con quien peleamos un caso muy importante el año pasado, ganó retención de deportación ante la Corte de Inmigración y aún así hoy fue detenido”, explicó la letrada visiblemente afectada tras salir de las instalaciones federales.

El caso ha generado preocupación entre inmigrantes que se encuentran en situaciones legales similares, especialmente cubanos. La figura del withholding of removal —o retención de deportación— protege a una persona de ser enviada a su país de origen si demuestra que enfrentaría persecución. Sin embargo, Sánchez advirtió que esta protección no garantiza la libertad plena ni evita otros riesgos legales.

“Si usted tiene un withholding of removal, debe llamar a su abogado antes de acudir a una supervisión, porque podría terminar detenido y necesita estar preparado”, subrayó.

Empeoran las condiciones para inmigrantes ilegales en Estados Unidos

“Las cosas están súper malas. No importa su nacionalidad: si usted tiene una orden de deportación, lo pueden intentar deportar incluso a un tercer país”, alertó Sánchez. En el caso de su cliente, las autoridades estarían considerando enviarlo a México, pese a que no es su país de origen.

“No sabemos qué va a pasar ni a dónde lo van a enviar”, afirmó la abogada y denunció que estas prácticas están ocurriendo incluso durante citas rutinarias de supervisión migratoria. “Según lo que me dijo el oficial hoy, van a estar deteniendo a personas en supervisión y tratando de deportarlas”, añadió.

Ante este escenario, la abogada insistió en la necesidad de actuar con cautela y asesoramiento legal. “Si usted tiene un withholding of removal y alguna vía para arreglar su estatus, busque a un abogado. Y si no la tiene, necesita un plan B”, recomendó.

Sánchez también cuestionó la coherencia del sistema migratorio actual, al considerar que se están tomando decisiones contradictorias con fallos judiciales previos.

“Es injusto que a una persona no le den oportunidad de defenderse cuando un juez ya determinó que podía quedarse en este país”, sostuvo.

Sus declaraciones concluyeron con un llamado a la participación cívica. “Si usted es ciudadano estadounidense, debe pensar en las próximas elecciones para lograr una regulación justa y que se cumpla la ley”, expresó.

El caso pone en evidencia la incertidumbre que enfrentan miles de inmigrantes bajo órdenes de supervisión en Estados Unidos, incluso aquellos que han obtenido algún tipo de protección legal, como en el caso de este cubano. Para muchos, el temor a ser detenidos en cualquier momento se ha convertido en una realidad creciente.

"Withholding of removal", la protección contra la deportación en EE.UU.

Una protección contra la deportación no constituye un estatus migratorio permanente, no otorga un camino hacia la residencia permanente ni protege al beneficiario de ser detenido por ICE. El cubano fue arrestado precisamente mientras cumplía con su obligación de reportarse ante las autoridades migratorias.

La agencia mantiene discreción para arrestar y procesar la deportación de personas con esta protección, especialmente bajo las políticas de la actual administración.

Datos del American Immigration Council indican que los arrestos en comunidad aumentaron un 600% durante 2025, lo que refleja un endurecimiento sin precedentes en la aplicación de las leyes migratorias a nivel nacional.

Este patrón responde en parte a que ICE emitió una directiva instruyendo a sus oficiales a revisar los casos de personas en supervisión no detenida, con el objetivo de identificar candidatos para la redetención y deportación, incluyendo a quienes tienen protecciones temporales como el Withholding of Removal.

Las deportaciones de cubanos se han intensificado en los últimos meses. Recientemente se registraron tres vuelos con 403 cubanos expulsados hacia Cuba, una cifra que evidencia la escala de las operaciones de remoción en curso.

La abogada instó a sus seguidores a que cualquier inmigrante con citas pendientes ante ICE consulte con un abogado antes de presentarse, advirtiendo que incluso quienes cumplen con sus obligaciones de reporte pueden ser detenidos sin previo aviso en el actual entorno migratorio.