Cubano genera polémica por sus comentarios sobre lo que exigen las mujeres en EE. UU.: "Lo único que tienen es silicona"

Un usuario de TikTok ha desatado una oleada de reacciones en redes sociales tras publicar un video en el que reflexiona de manera controvertida sobre las exigencias que, según él, algunas mujeres tienen hacia los hombres en Estados Unidos.

“Mira todo lo que las mujeres nos exigen a los hombres en USA. Tener un carro bueno, tener un perfume bueno, estar vestido súper bien, pagar las primeras seis y siete citas, hacerlo súper rico y encima de eso: la mujer no sabe leer, no sabe escribir y lo único que tiene es silicona”, expresó el hombre, cuyo nombre no ha trascendido públicamente.

En el video, que se ha viralizado rápidamente, el tiktoker concluye con una pregunta que ha generado aún más revuelo: “¿Vale la pena bajar mis estándares? Estoy hablando de unas cuantas, no de todas”.

Las declaraciones no tardaron en generar una avalancha de comentarios en TikTok y otras plataformas como Instagram y X (antes Twitter). Mientras algunos usuarios coincidieron con sus opiniones, otros lo criticaron duramente por generalizar y por la forma despectiva en la que se refirió a las mujeres.

“Habla de estándares, pero su discurso está lleno de prejuicios y machismo”, comentó una usuaria. Otro usuario, en defensa del tiktoker, dijo: “No está hablando de todas, solo de algunas. Hay que escuchar con atención”.

Este tipo de contenido, que mezcla humor, crítica social y opiniones personales, suele tener una fuerte acogida en plataformas como TikTok, donde los debates sobre género, relaciones sentimentales y dinámicas sociales están en constante ebullición.

El video ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre las expectativas en las relaciones de pareja, los estereotipos que afectan tanto a hombres como a mujeres y el uso de redes sociales como altavoz de opiniones que, aunque personales, pueden tener un gran impacto en la conversación pública.

