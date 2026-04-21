Yailin La Más Viral quiso poner a prueba el amor de su hija Cattleya con una pregunta clásica, y el resultado fue tan tierno como inesperado: la pequeña eligió a papá sin dudarlo ni una sola vez.

El video, publicado en la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca, muestra a Yailin haciéndole a Cattleya la pregunta que todo padre teme: "¿A quién tú quieres más, a mamá o a papá?"

La respuesta de la niña fue inmediata y contundente: "Papá".

Yailin no se rindió. Reformuló la pregunta una y otra vez —"¿Mamá o papá?", "¿A papá o mamá?"— y Cattleya se mantuvo firme en su posición cada vez, sin titubeos y con una seguridad que dejó a su madre entre la risa y la incredulidad.

El clip de 33 segundos acumuló más de 332,000 reproducciones, 36,181 likes y casi 3,000 comentarios en pocas horas, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la farándula latina en redes sociales.

Los comentarios no tardaron en llegar a raudales. "Cría cuervos y te sacarán los ojos", "Las niñas son de papá, siempre se van a su favor", "Real hasta la muerte esa niña" o "Las niñas son de papá aunque papá no lo merezca".

El debate también tuvo su espacio. Algunos señalaron que Cattleya vive con su madre y ve a su padre de forma esporádica, mientras que otros simplemente celebraron la espontaneidad infantil con comentarios como: "Los niños son tan lindos, no saben de los problemas de los adultos. Ella ama a su papá. Qué bonito".

Cattleya nació en marzo de 2023, fruto de la relación entre Yailin y Anuel AA, quienes se casaron en junio de 2022 en República Dominicana y se separaron en febrero de 2023, antes del nacimiento de la niña. Desde entonces, la coparentalidad ha tenido momentos públicos tanto tiernos como tensos.

En julio de 2025, Yailin llevó a Cattleya al concierto de Anuel en República Dominicana, donde la pequeña vio a su padre en el escenario y recibió un beso desde la tarima. En esa misma ocasión, Yailin compartió un video de Cattleya besando a Anuel, alentada por su propia madre con frases como "Otro besito a papá, dale otro beso".

El video se suma a esa serie de momentos familiares que, con o sin intención, terminan siendo los más virales de ambos artistas, y la conversación en redes no muestra señales de detenerse.