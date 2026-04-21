Yailin comparte adorable video de Cattleya donde hace confesión sobre su papá Anuel AA

Martes, 21 Abril, 2026 - 09:22

Yailin y Anuel con Cattleya Foto © Redes sociales

Yailin La Más Viral quiso poner a prueba el amor de su hija Cattleya con una pregunta clásica, y el resultado fue tan tierno como inesperado: la pequeña eligió a papá sin dudarlo ni una sola vez.

El video, publicado en la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca, muestra a Yailin haciéndole a Cattleya la pregunta que todo padre teme: "¿A quién tú quieres más, a mamá o a papá?"

La respuesta de la niña fue inmediata y contundente: "Papá".

Yailin no se rindió. Reformuló la pregunta una y otra vez —"¿Mamá o papá?", "¿A papá o mamá?"— y Cattleya se mantuvo firme en su posición cada vez, sin titubeos y con una seguridad que dejó a su madre entre la risa y la incredulidad.

El clip de 33 segundos acumuló más de 332,000 reproducciones, 36,181 likes y casi 3,000 comentarios en pocas horas, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la farándula latina en redes sociales.

Los comentarios no tardaron en llegar a raudales. "Cría cuervos y te sacarán los ojos", "Las niñas son de papá, siempre se van a su favor", "Real hasta la muerte esa niña" o "Las niñas son de papá aunque papá no lo merezca".

El debate también tuvo su espacio. Algunos señalaron que Cattleya vive con su madre y ve a su padre de forma esporádica, mientras que otros simplemente celebraron la espontaneidad infantil con comentarios como: "Los niños son tan lindos, no saben de los problemas de los adultos. Ella ama a su papá. Qué bonito".

Cattleya nació en marzo de 2023, fruto de la relación entre Yailin y Anuel AA, quienes se casaron en junio de 2022 en República Dominicana y se separaron en febrero de 2023, antes del nacimiento de la niña. Desde entonces, la coparentalidad ha tenido momentos públicos tanto tiernos como tensos.

En julio de 2025, Yailin llevó a Cattleya al concierto de Anuel en República Dominicana, donde la pequeña vio a su padre en el escenario y recibió un beso desde la tarima. En esa misma ocasión, Yailin compartió un video de Cattleya besando a Anuel, alentada por su propia madre con frases como "Otro besito a papá, dale otro beso".

El video se suma a esa serie de momentos familiares que, con o sin intención, terminan siendo los más virales de ambos artistas, y la conversación en redes no muestra señales de detenerse.

Preguntas frecuentes sobre Yailin, Anuel AA y su hija Cattleya

CiberCuba te lo explica:

¿Por qué Cattleya eligió a su papá Anuel AA sobre Yailin?

Cattleya, la hija de Yailin y Anuel AA, eligió a su papá en una pregunta sobre a quién quiere más. En un video compartido en redes sociales, Yailin le preguntó repetidamente si prefería a su mamá o a su papá, y la niña respondió "papá" sin dudar. Esto desató comentarios sobre la relación de la niña con su padre, a quien ve esporádicamente.

¿Cómo ha sido la relación entre Yailin y Anuel AA después de su separación?

Desde su separación en febrero de 2023, Yailin y Anuel AA han mantenido una coparentalidad con momentos públicos tanto tiernos como tensos. A pesar de la ruptura, han compartido instantes familiares en redes sociales, como cuando Yailin llevó a Cattleya a un concierto de Anuel en julio de 2025.

 

¿Cómo han reaccionado las redes sociales al video de Cattleya eligiendo a su papá?

El video de Cattleya eligiendo a su papá Anuel AA generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales. Ha acumulado más de 332,000 reproducciones y 36,181 likes, y los comentarios varían entre quienes celebran la espontaneidad de la niña y quienes debaten sobre las dinámicas familiares entre Yailin y Anuel.

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