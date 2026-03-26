La cantante urbana dominicana Yailin La Más Viral, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, fue puesta en libertad este jueves tras su reciente arresto en Santo Domingo Este.
Un juez le impuso una garantía económica de 500 mil pesos dominicanos (alrededor de 8,500 dólares estadounidenses) como medida de coerción, lo que le permitirá enfrentar el proceso judicial en libertad mientras avanzan las investigaciones.
La artista fue detenida el pasado martes durante un operativo realizado por agentes de la Policía Preventiva y del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim). Según el informe preliminar, Yailin se encontraba en un vehículo Lamborghini verde cuando fue interceptada.
De acuerdo con las autoridades, en el interior del automóvil fueron ocupadas dos armas de fuego: una pistola Glock 19 de quinta generación con cargador y dos cápsulas, así como una pistola marca Zoraki con cargador y cinco cápsulas.
El Ministerio Público sostiene que estas medidas buscan garantizar la presencia de la cantante durante el proceso, mientras se determina la legalidad de la tenencia de las armas ocupadas.
La noticia ha generado gran repercusión en redes sociales, donde el nombre de Yailin vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática, esta vez por un nuevo episodio legal en su vida personal.
Preguntas frecuentes sobre el arresto de Yailin La Más Viral por posesión de armas
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¿Por qué fue arrestada Yailin La Más Viral?
Yailin La Más Viral fue arrestada por posesión de armas de fuego durante un operativo policial en Santo Domingo Este. Las autoridades encontraron una pistola Glock 19 de quinta generación y una pistola Zoraki en su vehículo.
¿Cuál fue la medida de coerción impuesta a Yailin tras su arresto?
El juez impuso a Yailin una garantía económica de 500 mil pesos dominicanos (aproximadamente 8,500 dólares) como medida de coerción, permitiéndole enfrentar el proceso judicial en libertad mientras avanzan las investigaciones.
¿Cuál es la repercusión mediática del caso de Yailin La Más Viral?
El caso de Yailin ha generado una gran repercusión en redes sociales y la atención mediática se ha centrado nuevamente en ella, destacando otro episodio legal en su vida personal que ha captado el interés del público.
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