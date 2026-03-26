La cantante urbana dominicana Yailin La Más Viral, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, fue puesta en libertad este jueves tras su reciente arresto en Santo Domingo Este.

Un juez le impuso una garantía económica de 500 mil pesos dominicanos (alrededor de 8,500 dólares estadounidenses) como medida de coerción, lo que le permitirá enfrentar el proceso judicial en libertad mientras avanzan las investigaciones.

La artista fue detenida el pasado martes durante un operativo realizado por agentes de la Policía Preventiva y del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim). Según el informe preliminar, Yailin se encontraba en un vehículo Lamborghini verde cuando fue interceptada.

De acuerdo con las autoridades, en el interior del automóvil fueron ocupadas dos armas de fuego: una pistola Glock 19 de quinta generación con cargador y dos cápsulas, así como una pistola marca Zoraki con cargador y cinco cápsulas.

El Ministerio Público sostiene que estas medidas buscan garantizar la presencia de la cantante durante el proceso, mientras se determina la legalidad de la tenencia de las armas ocupadas.

La noticia ha generado gran repercusión en redes sociales, donde el nombre de Yailin vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática, esta vez por un nuevo episodio legal en su vida personal.