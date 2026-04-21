Cubana le manda mensaje a Díaz-Canel y enciende debate sobre el cambio en Cuba

La creadora de contenido cubana Lumey Guzmán lanzó un mensaje sin rodeos contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, en el contexto de una encuesta viral sobre si los cubanos quieren que el mandatario se quede o se vaya.
Guzmán es cuentapropista en Cuba y se ha hecho conocida por sus mensajes críticos y con un lenguaje muy directo, "sin pelos en la lengua". Resumió el sentir de miles de cubanos con una frase que se convirtió en el centro del debate.
"No le debemos respeto a quien nos lo faltó primero. No le debemos empatía a quien destruyó nuestra confianza. Y mucho menos le debemos lástima a quien aún sabiendo que nos causaba tanto dolor le importó un carajo. Así está ahora mismo el pueblo de Cuba, que no nos importa nada."
Sus declaraciones fueron en un video viral en Instagram. Guzmán fue directa sobre su posición, haciendo referencia a la canción "Que se vayan" de Willy Chirino.
"Yo voto por un no, y como en la canción de Willy Chirino: ¡Que se vaya, pero que se vaya allá para el carajo!"
La publicación acumula miles de reacciones y comentarios, con una avalancha de mensajes de apoyo que extendieron el reclamo más allá de Díaz-Canel.
"Canel solo no, que se vaya ya la familia Castro completa", fue uno de los mensajes más destacados al post de la cuentapropista cubana.
Preguntas frecuentes sobre el rechazo al gobierno de Díaz-Canel en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el mensaje de Lumey Guzmán a Díaz-Canel?
Lumey Guzmán expresó un contundente rechazo al gobierno de Díaz-Canel, afirmando que el pueblo cubano no le debe respeto, empatía ni lástima al régimen actual. Su mensaje resumió el sentir de muchos cubanos que desean un cambio en la dirección del país.
¿Cómo reaccionaron los cubanos a la encuesta sobre Díaz-Canel?
La encuesta informal realizada por Elieser El Bayardo en Facebook mostró que una abrumadora mayoría de los cubanos desea que Díaz-Canel deje el poder. Más del 95% de los comentarios fueron a favor de que el mandatario se retire, reflejando un fuerte descontento popular.
¿Qué opinan los cubanos sobre la legitimidad de Díaz-Canel?
Muchos cubanos cuestionan la legitimidad de Díaz-Canel, señalando que no fue elegido por el pueblo. La percepción general es que su liderazgo carece de respaldo popular auténtico y que el sistema político cubano no permite una verdadera representación democrática.
¿Qué dificultades enfrentan los cubanos actualmente bajo el régimen de Díaz-Canel?
Los cubanos enfrentan una severa crisis económica, con escasez de alimentos, medicinas y apagones prolongados. La situación ha generado un profundo descontento y un deseo creciente de cambio político y social en la isla.
¿Qué simboliza el video de Lumey Guzmán para los cubanos?
El video de Lumey Guzmán simboliza el hartazgo y la frustración de muchos cubanos con el gobierno actual. Su mensaje ha resonado porque articula un sentimiento compartido de decepción y deseo de cambio hacia una Cuba más libre y democrática.
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