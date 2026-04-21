Cubana le manda mensaje a Díaz-Canel y enciende debate sobre el cambio en Cuba

La creadora de contenido cubana Lumey Guzmán lanzó un mensaje sin rodeos contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, en el contexto de una encuesta viral sobre si los cubanos quieren que el mandatario se quede o se vaya.

Guzmán es cuentapropista en Cuba y se ha hecho conocida por sus mensajes críticos y con un lenguaje muy directo, "sin pelos en la lengua". Resumió el sentir de miles de cubanos con una frase que se convirtió en el centro del debate.

"No le debemos respeto a quien nos lo faltó primero. No le debemos empatía a quien destruyó nuestra confianza. Y mucho menos le debemos lástima a quien aún sabiendo que nos causaba tanto dolor le importó un carajo. Así está ahora mismo el pueblo de Cuba, que no nos importa nada."

Sus declaraciones fueron en un video viral en Instagram. Guzmán fue directa sobre su posición, haciendo referencia a la canción "Que se vayan" de Willy Chirino.

"Yo voto por un no, y como en la canción de Willy Chirino: ¡Que se vaya, pero que se vaya allá para el carajo!"

La publicación acumula miles de reacciones y comentarios, con una avalancha de mensajes de apoyo que extendieron el reclamo más allá de Díaz-Canel.

"Canel solo no, que se vaya ya la familia Castro completa", fue uno de los mensajes más destacados al post de la cuentapropista cubana.