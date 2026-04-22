Activista cubana Amelia Calzadilla revela su verdadera vocación

La activista cubana Amelia Calzadilla reveló que su verdadera aspiración es regresar a Cuba y hablar algún día en el parlamento cubano, descartando cualquier ambición política en Europa y reafirmando su compromiso con la isla.

"Me veo regresando a Cuba, me veo hablando en el parlamento cubano algún día. No en el parlamento vasco, no en el parlamento europeo. Yo quiero hablar con cubanos de temas de Cuba, que me entiendan perfectamente cuando hablo", declaró la joven activista en entrevista con CiberCuba.

La coordinadora de programas de la organización Ciudadanía y Libertad reconoció que la política la tomó por sorpresa, pues tenía una vida planeada muy diferente.

"Nunca me imaginé haciendo carrera en la política. Yo me imaginaba en un estudio sentada escribiendo, haciendo mis traducciones tranquilitas, al mediodía recogiendo a mis niños de la escuela, con mi familia, todo muy estable, todo muy tranquilo", confesó.

Madre de tres hijos y exiliada en España desde 2025 tras presiones de la Seguridad del Estado, Calzadilla subrayó que el activismo político le reveló una vocación que siempre tuvo pero no había identificado.

"La política me ha sorprendido para bien. Creo que tengo una vocación en ayudar a los demás y siempre la tuve", afirmó.

Sobre la posibilidad de aspirar a la presidencia de Cuba, fue directa: "Yo quiero que eso pase, pero no sé si es en la silla de la presidencia. Yo creo que estamos un poco precipitados en ese sentido".

Calzadilla también lanzó una crítica frontal a los funcionarios del régimen cubano y explicó por qué quienes se oponen a él tienen, a su juicio, una responsabilidad ineludible.

"Si algo yo le critico a los políticos del régimen es precisamente que son corruptos y que son ineptos. Entonces los que no somos ni corruptos ni ineptos, de alguna forma yo siento que tenemos la responsabilidad de decir: estoy aquí, cuenta conmigo", señaló.

La activista rechazó la idea de que la política sea un espacio de notoriedad personal.

"Tú no vas a la política a ser una celebrity. Tú vas a servir a los demás. Y eso es un concepto que yo tuve siempre", dijo, comparando la vocación política con la vocación médica: "No es como un médico pero es una vocación de ayuda y la voy a seguir haciendo".

Calzadilla también habló del amor que siente por Cuba y de cómo creció al salir de la isla.

"No te voy a decir que amo más a Cuba que a mis hijos porque tampoco me gusta engañar, me gusta la verdad. Pero yo tengo un amor por mi país que siempre lo tuve, pero que cuando salí de ahí creció todavía más. Mi impotencia creció más. Mi ira creció más. Mi deseo de hacer creció todavía más", expresó con emoción.

Estas declaraciones llegan en una semana de intensa actividad internacional para Calzadilla, quien junto a Carolina Barrero, fundadora de Ciudadanía y Libertad, se reunió en Bruselas con el vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons y funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior para impulsar la revisión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba.

Calzadilla también participa en el Foro Acción por la Amnistía 2026, que agrupa a más de cincuenta organizaciones y tiene previsto presentar un anteproyecto de Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso a mediados de mayo de 2026.