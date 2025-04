"Caballero respétennos, no somos un producto de importación": Cubano lucha con los estereotipos por su nacionalidad

El creador de contenido cubano Leandro René Hernández Ibarra, residente en Perú, publicó recientemente un video en su cuenta de Instagram que ha generado risas y reflexiones.

Con tono irónico y cuestionador, Hernández expone una situación frecuente que viven los cubanos en el extranjero y es el modo en que su nacionalidad, lejos de ser un simple dato biográfico, se convierte en una etiqueta cargada de estereotipos “simpáticos”, pero condescendientes.

"Yo quiero que alguien me explique y me comente. Cómo es eso de que cada vez que uno dice que es cubano, ya sea en un live, en una publicación o en la vida normal, te lo comentan... Ay, ¿eres cubano? ¡Mi tía tuvo un cubano! ¡Ay sí, yo quiero una cubana! ¡Yo tuve un cubano! Son de los más agradables, de los más graciosos...", dice Leandro en su video.

Aunque las frases suelen estar cargadas de simpatía y aparente admiración, Hernández pone el dedo en la llaga. Estas expresiones, repetidas hasta el cansancio, convierten a los cubanos en una especie de símbolo folclórico, “agradables por defecto”, “graciosos por naturaleza”, “buenos amantes”, “buena compañía”.

“¿Y yo, caballero? ¿Respetan?”, pregunta con ironía en el mismo video. "Nosotros no somos un producto de importación, no, no. Nosotros somos gente seria, trabajadora. No somos ni un Yorkshire Terrier ni un Golden Retriever", apuntó en referencias a ciertas razas de perros.

Con esta afirmación, el creador resume la frustración de muchas personas cubanas que, más allá de la risa, desean ser reconocidas por su humanidad, su trabajo, sus ideas, y no solo por clichés asociados a la “cubanía” simpática y seductora.

La trampa del estereotipo amable

Este tipo de percepción, aunque no sea abiertamente ofensiva, se alinea con lo que algunos estudiosos han llamado exotización benévola, definida cuando una identidad cultural es romantizada, convertida en espectáculo o en deseo, sin espacio para la complejidad o la individualidad.

No se trata de negar que Cuba, y los cubanos, tengan una riqueza cultural, un humor peculiar o una forma carismática de vivir. Se trata de entender que no todos son iguales, ni deben cumplir con ese molde “exportable”.

En tanto, el video de Leandro no solo invita a la risa, sino también a la reflexión. En tiempos donde las redes sociales amplifican tanto los afectos como los prejuicios, recuerda que detrás de cada identidad hay una persona concreta.

Ser cubano no es un chiste, ni una anécdota que adorna la historia de otros. Es una experiencia compleja, marcada por migraciones, luchas, trabajo, cultura y dignidad. Y merece ser tratado con el mismo respeto con que se trataría cualquier otra nacionalidad.

