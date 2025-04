La usuaria cubana de TikTok @ileniasantana_, radicada en España, volvió recientemente a Cuba para visitar a su familia. La experiencia fue tan impactante que decidió compartir en redes un video titulado: “Cosas que te recomiendo si vas a visitar Cuba”. Su primera frase no deja espacio para dudas: “Lo primero que te recomiendo es que no visites Cuba”. Así, sin rodeos.

Aun así, reconoce que hay motivos poderosos para regresar, como el vínculo familiar. “Supongamos que tienes tu familia ahí y tienes que ir sí o sí, porque la familia es lo más importante”, dice, comprendiendo que, muchas veces, el corazón pesa más que el sentido común. También se dirige a quienes, a pesar de las advertencias, tienen “la cabeza más dura que un palo” y siguen ilusionados por conocer la Isla.

Para esos viajeros irremediables, Ilenia ofrece una lista de recomendaciones esenciales. La primera: no se puede olvidar el repelente. “Cuba es una isla, un eterno verano donde hay mosquitos... y no solo te dejan ronchas, también transmiten enfermedades como el dengue”. Y si no estás acostumbrado a las picaduras, hasta una reacción alérgica podría arruinarte el viaje.

En segundo lugar, el protector solar. Puede parecer obvio, pero en Cuba no siempre es fácil de encontrar. “En otros lugares puedes comprarlo en la tienda del hotel. En Cuba puede que no lo encuentres en ningún sitio”, advierte. Y con un sol caribeño que no perdona, proteger la piel no es un lujo, es una necesidad.

Otra recomendación: llevar tus propios artículos de aseo. “Pasta de dientes, cepillo, todo lo que uses a diario. Supongamos que se te quedaron y decides bajar a la tienda… es muy probable que te digan que no hay”, cuenta en el video. Su consejo es claro: mejor prevenir que quedarse esperando un milagro.

El video refleja una realidad que muchos conocen, pero pocos se atreven a contar de forma tan directa. Detrás del humor hay un mensaje más profundo: Cuba no está en condiciones para recibir turistas sin preparación, y hasta una visita por motivos familiares puede convertirse en una odisea.

Preguntas Frecuentes sobre Viajar a Cuba: Consejos y Realidades