Los consejos de esta cubana que todo el mundo aplaude: "Escúchame bien"

La creadora de contenido cubana @miss_kuba publicó en TikTok un video de más de siete minutos con una serie de reflexiones y consejos de vida que han resonado entre sus seguidores, especialmente entre mujeres cubanas emigrantes.

El video, etiquetado con "escucha, no te dejes meter el pie", recorre temas que van desde las relaciones personales hasta el manejo del dinero y la identidad de la mujer cubana en el exterior.

Uno de los mensajes que más impacto generó fue su defensa de la amistad femenina por encima de las relaciones románticas. Los hombres vienen y se van. Una buena amiga se queda, afirmó la creadora, animando a sus seguidoras a valorar y cuidar sus vínculos de amistad.

En cuanto al dinero, @miss_kuba fue directa y sin rodeos. No reúnas todo el año solo para especular en Cuba, advirtió, en una crítica a quienes sacrifican su estabilidad económica en el exterior para invertir en negocios o reventas en la isla.

La creadora también abordó el tema de los viajes a Cuba con una perspectiva cargada de emotividad. Vaya a Cuba a ver a aquella persona que te dio el pan, dijo, recordando a sus seguidores que el verdadero motivo para regresar debe ser el afecto y la gratitud hacia quienes los apoyaron.

El video acumuló miles de reproducciones y generó una amplia conversación en los comentarios, donde muchas mujeres cubanas en la diáspora compartieron sus propias experiencias y agradecieron los consejos de @miss_kuba.