Once aerolíneas suspenden vuelos a Cuba en lo que va de 2026 y agravan la crisis de conectividad del país

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En lo que va del 2026, once aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba, y solo ocho compañías mantienen sus rutas hacia la isla, según un balance publicado por el portal especializado Reportur.
El detonante de la cascada de cancelaciones fue el NOTAM A0356/26, emitido el 9 de febrero de 2026, mediante el cual el gobierno cubano alertó que no habría combustible Jet A-1 disponible en nueve aeropuertos internacionales del país: La Habana, Varadero, Holguín, Santiago de Cuba, Camagüey, Cienfuegos, Santa Clara, Cayo Coco y Manzanillo.
A partir del contenido del artículo, estas son las 11 aerolíneas que han suspendido vuelos a Cuba en lo que va de 2026:
- Air Canada
- WestJet
- Sunwing
- Air Transat
- LATAM Perú
- Magnicharters
- Air France
- Iberia
- Rossiya
- Nordwind
- Turkish Airlines
Algunas de estas suspensiones son temporales y cuentan con fechas de regreso anunciadas, mientras que otras no tienen aún previsión clara, lo cual refuerza la incertidumbre en la conectividad aérea de Cuba.
Según el propio artículo, estas son las 8 aerolíneas que se mantienen operando vuelos hacia Cuba:
- Air Europa
- W2Fly (World2Fly)
- Aeroméxico
- Viva (Viva Aerobus)
- Copa Airlines
- American Airlines
- Delta Air Lines
- Southwest Airlines
Varias de estas compañías no operan con total normalidad en sus vuelos a Cuba, sino con ajustes como escalas técnicas en terceros países o cambios operativos. La conectividad se mantiene, pero bajo presión por la crisis de combustible.
El movimiento más reciente lo protagonizó Air Transat, que este martes suspendió la venta de vuelos a Cuba entre mediados de junio y finales de octubre de 2026, reembolsando automáticamente todas las reservas existentes.
La aerolínea con sede en Montreal había comunicado a sus asesores de viajes el mes pasado que reanudaría operaciones el 20 de junio, fecha que ahora queda en el aire.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de conectividad aérea en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué han suspendido vuelos a Cuba once aerolíneas en 2026?
Las aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba debido a la falta de combustible Jet A-1 en los aeropuertos internacionales del país. Esta situación fue oficializada mediante un aviso (NOTAM) emitido el 9 de febrero de 2026, que advierte que durante un mes no habría disponibilidad de este combustible esencial para la aviación comercial. La crisis energética cubana, exacerbada por sanciones y la interrupción de suministros de petróleo desde Venezuela, ha dejado sin opciones a muchas aerolíneas, que se ven obligadas a cancelar vuelos o realizar costosas escalas técnicas.
¿Qué impacto tiene la crisis de combustible en el turismo de Cuba?
El impacto en el turismo ha sido devastador, con una caída significativa en el número de visitantes. En los primeros meses de 2026, Cuba recibió 112,000 turistas menos que en el mismo período de 2025. La ocupación hotelera ha caído al 18,9%, lo que refleja la gravedad de la situación. La falta de vuelos directos y la incertidumbre en la conectividad aérea han desanimado a potenciales turistas, afectando gravemente la economía cubana, que depende en gran medida del turismo.
¿Cuáles aerolíneas siguen operando vuelos hacia Cuba a pesar de la crisis?
Ocho aerolíneas todavía mantienen sus rutas hacia Cuba, aunque con ajustes operativos. Estas son Air Europa, W2Fly (World2Fly), Aeroméxico, Viva (Viva Aerobus), Copa Airlines, American Airlines, Delta Air Lines y Southwest Airlines. Sin embargo, estas compañías enfrentan desafíos significativos, como la necesidad de realizar escalas técnicas en terceros países para repostar combustible, lo que incrementa sus costos operativos y afecta la regularidad de sus servicios.
¿Cómo afecta la crisis de combustible a los vuelos desde Canadá a Cuba?
La suspensión de vuelos desde Canadá representa un golpe muy duro para el turismo cubano. Canadá es el principal mercado emisor de turistas hacia Cuba, representando aproximadamente el 40% de las llegadas. La cancelación de vuelos de aerolíneas canadienses como Air Canada, WestJet y Air Transat ha reducido drásticamente la afluencia de turistas, lo que agrava la situación económica del régimen cubano, que ya enfrenta una crisis energética y estructural.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.