Once aerolíneas suspenden vuelos a Cuba en lo que va de 2026 y agravan la crisis de conectividad del país

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En lo que va del 2026, once aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba, y solo ocho compañías mantienen sus rutas hacia la isla, según un balance publicado por el portal especializado Reportur.

El detonante de la cascada de cancelaciones fue el NOTAM A0356/26, emitido el 9 de febrero de 2026, mediante el cual el gobierno cubano alertó que no habría combustible Jet A-1 disponible en nueve aeropuertos internacionales del país: La Habana, Varadero, Holguín, Santiago de Cuba, Camagüey, Cienfuegos, Santa Clara, Cayo Coco y Manzanillo.

A partir del contenido del artículo, estas son las 11 aerolíneas que han suspendido vuelos a Cuba en lo que va de 2026:

Air Canada

WestJet

Sunwing

Air Transat

LATAM Perú

Magnicharters

Air France

Iberia

Rossiya

Nordwind

Turkish Airlines

Algunas de estas suspensiones son temporales y cuentan con fechas de regreso anunciadas, mientras que otras no tienen aún previsión clara, lo cual refuerza la incertidumbre en la conectividad aérea de Cuba.

Según el propio artículo, estas son las 8 aerolíneas que se mantienen operando vuelos hacia Cuba:

Air Europa

W2Fly (World2Fly)

Aeroméxico

Viva (Viva Aerobus)

Copa Airlines

American Airlines

Delta Air Lines

Southwest Airlines

Varias de estas compañías no operan con total normalidad en sus vuelos a Cuba, sino con ajustes como escalas técnicas en terceros países o cambios operativos. La conectividad se mantiene, pero bajo presión por la crisis de combustible.

El movimiento más reciente lo protagonizó Air Transat, que este martes suspendió la venta de vuelos a Cuba entre mediados de junio y finales de octubre de 2026, reembolsando automáticamente todas las reservas existentes.

La aerolínea con sede en Montreal había comunicado a sus asesores de viajes el mes pasado que reanudaría operaciones el 20 de junio, fecha que ahora queda en el aire.