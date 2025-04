"Mataron en vida a una madre": Habla esposo de madre cubana deportada a la isla desde EE.UU.

Carlos Yuniel Valle, esposo de Heydi Sánchez Tejeda -cubana deportada este jueves a pesar de ser madre de una niña de apenas un año-agradeció el apoyo recibido y aseguró que seguirá luchando para reunir a su familia.

“Voy a hacer este video sin ánimo, sin ganas, sin aliento”, dijo Yuniel al inicio de un video en el que relató la incertidumbre que rodeó el caso hasta el último momento, pues terminó enterándose por un amigo de que su esposa ya estaba allí.

“De nada sirvió todo lo que hicimos. De nada sirvió, al final ICE y Trump se salieron con la suya”, lamentó.

“Separaron a una niña de su madre. Mataron en vida a una madre, a un padre, y el futuro de una niña”, añadió visiblemente afligido.

Valle aprovechó para agradecer a periodistas y medios de prensa que se interesaron por el caso e intentaron ayudar.

“Más que todo también estoy haciendo el video para agradecer a Mario Pentón, a CiberCuba, a Telemundo, a Univision, a la congresista de aquí de Tampa, a todos, que de verdad se portaron de maravillas conmigo, luchando, fueron ‘millones’ de personas queriéndome ayudar”, afirmó, aunque lamentó que "no se pudo" porque "fueron ellos más fuertes".

Carlos Yuniel Valle explicó que la abogada de su esposa le informó que, supuestamente, ICE llegó a firmar el "Stop" -un procedimiento que podría haber frenado la deportación- incluso se le habría puesto el sello correspondiente, pero aun así Heydi fue montada en el avión.

El cubano también se quejó de la incertidumbre que vivieron:

“Todavía a las 12 y pico de la tarde, cuando ella llevaba ya una hora y pico en La Habana, no sabíamos nada. Estaba en la computadora como que estaba detenida en CBP, cosa que no era cierta. La congresista llamó a CBP y dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso, que ellos solamente cogen a las personas que entran, no a las que salen”.

Finalmente, agradeció nuevamente a todos los que le han brindado apoyo:

“Muchas gracias a todos los que me han ayudado y me siguen ayudando, yo no me voy a rendir. Yo voy a seguir luchando. Ella tiene un proceso en camino y vamos a ver qué podemos hacer”.

Antecedentes del caso

Heydi Sánchez Tejeda fue detenida el pasado 22 de abril en la agencia de inmigración en la ciudad de Tampa, en el condado de Hillsborough, cuando se presentó para cumplir con su cita anual como parte de un proceso de regularización migratoria que llevaba años esperando.

Carlos Yuniel Valle, su esposo y ciudadano estadounidense, compartió en redes sociales un primer video desgarrador donde, visiblemente afectado, pidió ayuda urgente.

En el video, Valle apareció llorando mientras cargaba en brazos a su hija pequeña. En un testimonio lleno de desesperación, relató que tras la separación, la menor quedó completamente desconsolada, mientras sus gritos se escuchaban desde afuera de la oficina de inmigración.

Heydi, quien llegó a Estados Unidos hace cinco años y recibió una Orden de supervisión y deportación (I-220B), esperaba una respuesta a su proceso de reclamación, presentado hace más de dos años.

La cubana no tenía antecedentes penales y había cumplido con todos los requisitos legales: trabajaba, pagaba impuestos y se mantenía dentro de la legalidad.

En declaraciones posteriores a CiberCuba, Carlos Yuniel Valle precisó que la cita originalmente estaba fijada para el 30 de abril, pero la adelantaron inesperadamente para el martes 22.

Ambos acudieron acompañados de su hija y de una abogada, sin sospechar la traumática experiencia que iban a vivir.

Minutos después de llegar, Valle recibió una llamada angustiosa de su esposa: “Me dijo llorando que entrara a recoger a la niña porque ella tenía que quedarse”.

Visiblemente afectado, Carlos Yuniel relató que los agentes le entregaron a la pequeña, quien solo gritaba y lloraba. A él no le permitieron ni despedirse de su esposa.

La última entrevista de Heydi en ICE había sido hace seis meses.

Valga precisar que Heydi pasó nueve meses presa tras su llegada al país. Durante su estancia en el centro de detención enfermó de los riñones y tuvo que firmar una carta de deportación.

Su esposo relató que fue un momento tan crítico de salud que incluso llegó a querer regresar a Cuba, aunque finalmente no fue deportada entonces.

La pareja está casada legalmente y, tras varios intentos, lograron tener a su hija mediante inseminación in vitro. La pequeña nació prematura y aún depende de la lactancia materna, lactancia que ahora ha sido arrancada de golpe.

Un caso de injusticia que desafía la lógica

La detención y deportación de Heydi Sánchez Tejeda han desatado una ola de indignación, especialmente porque no tenía antecedentes penales, cumplía con todas las leyes, trabajaba y pagaba impuestos.

Carlos Yuniel Valle, quebrado por el dolor, en los últimos días ha denunciado una y otra vez lo que considera una profunda injusticia.

"Nunca le han dado ni un ticket en este país. Ella ha trabajado, ha pagado impuestos y ha hecho todo de manera legal. Es una injusticia lo que le están haciendo", ha reiterado en varias ocasiones.

Sánchez fue repatriada en un vuelo que trasladó a 82 migrantes cubanos desde Estados Unidos a La Habana en la mañana de este jueves.

De acuerdo con el Ministerio del Interior de Cuba, con esta operación sumaron 450 cubanos deportados en lo que va de 2025, a través de 15 vuelos de retorno desde distintos países.

Este no es un caso aislado. En semanas recientes, varios cubanos han sido detenidos bajo circunstancias similares.

Tal es el caso de Víctor Manuel Izquierdo Peralta, un joven de 21 años también arrestado en Tampa durante una cita migratoria, pese a tramitar su residencia legal por matrimonio con una ciudadana estadounidense. ICE le informó que debía esperar la resolución del caso desde Cuba, a pesar de no haber violado ninguna de las condiciones impuestas.