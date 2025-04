Encuentran dos embarcaciones abandonadas en costas de Cuba

Vídeos relacionados:

El régimen cubano informó sobre el hallazgo de dos embarcaciones abandonadas en zonas costeras de la provincia de Matanzas y pidió a los propietarios presentarse a reclamarlas en los próximos 30 días naturales.

La Capitanía del Puerto de Cárdenas dijo que la primera embarcación fue encontrada el 21 de diciembre de 2024 en el área conocida como Canal de los Barcos, municipio Martí.

"Se trata de un bote de casco plástico, de color blanco, con eslora de 3 metros, manga de 1.50 metros y puntal de 0.40 metros. Como dato identificativo, en el interior de una de sus bandas está manuscrito el nombre DABID DIEHEL junto al número 989-640-4107", detalló.

La segunda embarcación apareció el 24 de enero de 2025 en las cercanías del Hotel Sirenis Tropic, municipio Cárdenas.

Este bote presenta un casco de fibra de carbón, color rojo, con eslora de 2.90 metros, manga de 1.29 metros, puntal de 0.65 metros, y estaba equipado con un motor fuera de borda Yamaha de 9.9 Hp y dos cilindros. No se encontraron otros datos identificativos visibles, cita el reporte del medio oficialista Cubadebate.

La Capitanía del Puerto de Cárdenas precisó que las personas naturales o jurídicas que consideren tener derechos sobre estas embarcaciones deberán presentarse en su sede —ubicada en Calle Céspedes Final, municipio Cárdenas— en un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de esta publicación, presentando la documentación que acredite la propiedad o posesión del bien hallado.

Este requerimiento es conforme a lo establecido en el artículo 214 inciso c) del Decreto No. 317, Reglamento de la Ley No. 115 “De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre” de la República de Cuba, aclara.

No es inusual que embarcaciones como estas sean abandonadas en costas cubanas, muchas veces tras ser utilizadas por contrabandistas, traficantes de droga o migrantes que operan en la región.

Las autoridades habitualmente investigan el origen de estos medios y los posibles vínculos con actividades ilícitas en el área.

