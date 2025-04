Cubana en EE.UU. lanza mensaje a sus amistades en Cuba: "Estoy cansada de que la gente sea tan abusadora"

Una cubana residente en Estados Unidos ha generado una ola de comentarios en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde critica duramente a quienes, desde Cuba, solo la buscan para pedir recargas. El video fue subido por la usuaria identificada como @maydari6 y se ha vuelto viral por su tono directo y sin filtros.

“Estoy cansada de que la gente sea tan abusadora. Se pasan el día conectados en redes sociales, pero nadie te pregunta cómo estás. Solo dicen: aquí mi número, recárgame”, expresó la mujer. En su mensaje aclaró que está dispuesta a ayudar, pero solo cuando pueda y lo decida, sin sentirse obligada.

La autora del video afirmó que no le debe nada a nadie, que emigró por sus propios medios y que no tiene la responsabilidad de mantener a sus amistades. “Mi familia no me molesta, y yo no molesté a nadie para venir a este gran país”, agregó con firmeza.

El video ha sido ampliamente comentado por otros cubanos residentes en el exterior que dicen vivir situaciones similares. Muchos relataron que solo los contactan para pedir ayuda, pero que rara vez reciben una palabra de apoyo o interés genuino por su bienestar.

Un comentario frecuente entre los seguidores fue la comparación entre las condiciones de vida. “Ellos allá parecen que viven mejor que uno aquí. Tienen tiempo para redes, mejores teléfonos, y aún así te piden recargas”, escribió un usuario. Otros expresaron sentirse emocionalmente explotados.

La conversación generada por este video dejó claro que hay un malestar creciente entre muchos emigrados, quienes sienten que la solidaridad se ha transformado en una carga injusta. La falta de empatía, el abuso de confianza y la presión constante fueron temas repetidos entre los comentarios.

La publicación de @maydari6 ha puesto en debate una realidad que viven muchos cubanos fuera de la isla: la tensión entre el deseo de ayudar y el derecho a decir no. Su mensaje ha sido interpretado por muchos como una voz que representa el cansancio acumulado de quienes se sienten usados y poco valorados.

