Vecinos de Morón recogen más de 50 firmas para exigir la liberación del adolescente Jonathan David

Vídeos relacionados:

Más de 50 vecinos de Morón han firmado una carta en defensa de Jonathan David Muir Burgos, el adolescente de 16 años que permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, desde el 16 de marzo de 2026, cuando fue arrestado tras participar en las protestas del 13 de marzo.

Su padre, el pastor Elier Muir Ávila, de la Iglesia Independiente Tiempo de Cosecha, explicó en el programa «Las noticias como son» de Radio Martí que los firmantes están dispuestos a testificar a favor del joven y rechazan la versión oficial que intenta presentarlo como un delincuente.

«Ya yo tengo 50 firmas recogidas de personas dispuestas a reclamar, a ir de testigos, 50 firmas de vecinos que tienen el mejor concepto de su conducta social», declaró el pastor.

Este sábado, cuando Jonathan cumplía 37 días preso, su madre, Minervina Burgos López, rompió su silencio para clamar directamente a las autoridades cubanas: «Les pido por favor que suelten a mi hijo. Él está enfermo, no ha hecho nada, y solo pide que lo saquen de ese lugar».

Las condiciones de reclusión que describe la familia son alarmantes. Jonathan recibe una sola ración de comida al día —en un vasito desechable de seis a ocho onzas, alrededor de las cuatro de la tarde— y no vuelve a recibir alimentos hasta el día siguiente.

El adolescente padece deshidrosis severa e infecciones por estreptococo beta hemolítico y estafilococo que le deprimieron el sistema inmunológico desde 2021, cuando estuvo en peligro de muerte. En prisión le detectaron además dos parásitos intestinales sin tratamiento.

Su padre denuncia que los colchones y celdas de Canaleta están infestados de chinches y que Jonathan no tiene acceso a jabón ni condiciones higiénicas básicas.

En la madrugada del miércoles 23 de abril, a la 1:45 a.m., el joven llamó a su padre desde la cárcel: «Papá, estoy desesperado porque me saquen. Ya me están haciendo daño de nuevo las chinches, no me dejan dormir, me pican, me están infectando la piel, y me estoy sintiendo el cerebro que ya no me va a aguantar».

El pastor también denunció intentos de fabricar declaraciones falsas para incriminar al menor, incluyendo un documento que se negó a firmar por contener hechos que su hijo nunca declaró. «Se trata de crear un expediente denigrante basado en mentiras para condenarlo a años de prisión», afirmó.

La Fiscalía Municipal de Morón ordenó prisión provisional el 2 de abril, acusando a Jonathan del delito de sabotaje, con penas que pueden oscilar entre siete y 15 años o más en casos agravados. El Tribunal Provincial de Ciego de Ávila rechazó los recursos de habeas corpus y las solicitudes de cambio de medida cautelar presentados por la defensa.

El caso ha generado una creciente presión internacional. El 24 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la Resolución 30/2026, otorgando medidas cautelares a favor de Jonathan al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud «están en riesgo de daño irreparable en Cuba». El régimen cubano no respondió al requerimiento oficial enviado el 10 de abril al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que exigía respuesta en cinco días.

Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, se reunió con la familia el 20 de abril y fue directo: «Deberían liberarlo». El eurodiputado español Raúl de la Hoz Quintano, del Partido Popular, denunció el caso ante el Parlamento Europeo el miércoles 23 de abril, y los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez también han exigido su liberación.

Jonathan no es el único menor encarcelado. Cubalex documentó al menos cinco menores de 18 años detenidos tras las protestas de marzo de 2026, cuatro de ellos en Ciego de Ávila. Dos continúan presos: Jonathan Muir Burgos y Cristian Crespo Álvarez, ambos de 16 años. Cuba alcanzó a finales de marzo un récord histórico de 1,250 presos políticos, con 44 nuevos ese mes.