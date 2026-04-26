Cubana muestra su negocio en Miami: «Te sorprendería lo que puedo llegar a ganar en un día»

Una cubana residente en Miami se convirtió en referente de emprendimiento en redes sociales al mostrar cómo funciona su negocio de remoción de objetos no deseados y revelar cuánto dinero puede generar en pocas horas.

Amelis Luna publicó en Instagram un video sobre su empresa «Next Step Junk» y arranca con una declaración que enganchó a miles de seguidores: «Hoy hicimos 200 dólares en menos de una hora y lo que encontramos al final vale más de lo que cobramos».

El negocio consiste en que los clientes pagan para que les retiren todo lo que ya no quieren de sus casas: desde un mueble suelto hasta vaciar una vivienda completa.

En el caso que muestra el video, el dueño de una propiedad llamó porque el inquilino se marchó y dejó sus pertenencias atrás. «Hay que revisar cada gaveta, cada clóset y cada rinconcito de la casa», explica Luna.

Uno de los aspectos más emotivos del relato es el contraste cultural que describe la emprendedora. «Al principio me dolía, porque donde yo vengo todo se guarda y se reutiliza», admite, en referencia directa a la realidad cubana, donde la escasez obliga a aprovechar hasta el último objeto. En Estados Unidos, en cambio, se descartan artículos prácticamente nuevos.

Cuando pueden, Luna y su equipo donan y regalan lo que encuentran que puede ser de utilidad, pero cuando hay varios trabajos en el día, no da tiempo a separar. «Toca botar y seguir», reconoce sin rodeos.

Al inicio del emprendimiento, las críticas no faltaron. «Mucha gente nos criticó, nos decían basureros, o como decimos en Cuba, buzos», recuerda. Sin embargo, defiende con cifras su decisión: «Este es un negocio real y deja dinero. Solo en Estados Unidos esta industria mueve miles de millones al año».

La historia de Luna se suma a una tendencia consolidada de cubanos que emprenden negocios de servicios en Miami y los documentan en redes sociales.

Leidy Aragón inició su negocio de limpieza con menos de 100 dólares y viralizó su historia en TikTok.

La semana pasada, un grupo de cubanos abrió una joyería en Miami bajo el nombre «I-220A Joyería», con el lema «Los sueños no tienen fronteras».

La cantante La Diosa también abrió su propio negocio de lavado de autos y en 2025, una economista cubana fundó tres centros de cuidado para ancianos en Miami.

Según datos de la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos, los cubanos representan el 12% de los dueños de pequeños negocios en Florida.

Vivir bien en Estados Unidos limpiando casas o retirando objetos no deseados es una realidad que cada vez más migrantes documentan y comparten como prueba de que el esfuerzo tiene recompensa.

El negocio de Luna cuenta con un tráiler hidráulico que vacía la carga en el vertedero con solo apretar un botón. Pero el ingreso no termina ahí: los objetos que se quedan tras cada trabajo representan, según ella, «el dinero de verdad», más allá del cobro por el servicio.

«Abrir nuestro propio negocio fue la mejor decisión que pudimos tomar», escribió Luna en la descripción del video. Y su filosofía ante los días más exigentes lo resume todo: «Mientras más difícil, más feliz estoy porque es más money para mí».