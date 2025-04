Eduardo Antonio arremete contra Otaola por acusarlo de merodear su propiedad: "El que tiene obsesión conmigo eres tú"

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, volvió a encender las redes sociales con fuertes declaraciones dirigidas a Alexander Otaola, tras ser señalado por presuntamente merodear cerca de la casa del influencer.

“Estoy indignado, fui el otro día a visitar a unos amigos en Krome, ¿y qué me pasó? Parece que me cayó atrás la seguridad de un influencer que vive por allí y me tiraron una foto en la puerta de mis amigos”, expresó El Divo en una transmisión reciente. “El influencer dijo que yo lo estaba persiguiendo, que había ido a echar brujería en su casa, una cosa insólita”, agregó sin mencionar su nombre aunque sus seguidores saben de quién se trata.

“Este influencer habla de mí todos los días, evidentemente él no me ha superado”, dijo El Divo, asegurando que es Otaola quien parece tenerlo en el centro de su atención constantemente. “Me mencionas todos los días, el que tiene obsesión conmigo eres tú”, recalcó con molestia.

En un tono más confrontativo, el cantante lo retó a que saliera a la calle el domingo, donde estará haciendo una de sus pasarelas. "A ti nadie te persigue, te quedaste con el síndrome de ser alcaldesa, deja el miedo. Además, esa calle no es tuya”, sentenció.

Eduardo Antonio también ironizó sobre las aspiraciones políticas frustradas de Otaola en Miami: “Dios sabe lo que hace y sabía que no podía darte la alcaldía, te dio ser la jefa de vigilancia de Krome”, comentó con toda su ironía.

Las declaraciones del artista surgen como respuesta a un segmento del programa de Otaola, quien se burló del último look del cantante y recordó una de las entrevistas que le hiciera en el pasado. Además, Otaola afirmó haberse enterado de que Eduardo Antonio estuvo "merodeando" por su residencia.

Otaola dijo en su programa que tiene cámaras y drones en los alrededores de su propiedad: "Deja de hacerte Dora la Exploradora por aquí que te vamos a soltar los perros, que están loquitos por meterle mano a todo lo que tiene plumas. Déjate de gracia y de estar merodeando propiedades ajenas".

El nuevo enfrentamiento entre ambos ha generado un nuevo episodio en su largo historial de polémicas, consolidando su rivalidad como una de las más sonadas del entretenimiento cubano en el exilio.

