Cubanas brillan en torneo de fisiculturismo en Moscú con 9 oros y 2 platas

Tres atletas cubanas brillaron con fuerza en el torneo Oksana Grishina International Classic Pro 2025, celebrado en Moscú, Rusia, al conquistar nueve medallas de oro y dos de plata, en una actuación que ya es celebrada como histórica.

La hazaña fue difundida en Facebook por la entrenadora cubana de fisiculturismo Ariadna Valdés Castillo, conocida como Kobra Acast, quien expresó su orgullo en redes sociales tras los resultados de Elizabeth Legrá, Yeraldin Borja Dumenigo y Elizabeth Guerra en el certamen competitivo.

"Hoy estoy súper feliz con los resultados de mis chicas cubanas ya en otro nivel. Estoy súper orgullosa de ustedes, y desde el principio les dije que toda Cuba iba a recordar sus nombres por siempre y para siempre, como debe ser", escribió Valdés.

También resaltó que "esto apenas empieza" y animó a las atletas a seguir creciendo en sus carreras internacionales.

La entrenadora agradeció a los otros preparadores que intervinieron en el perfeccionamiento de las competidoras y celebró el trabajo colectivo: "Juntos construimos las verdaderas murallas de Cuba", afirmó.

Valdés detalló los resultados de las atletas cubanas, informando que Elizabeth Legrá compitió en cinco categorías, en las que obtuvo cuatro medallas de oro y una de plata, y según la entrenadora, la cubana podría obtener próximamente su Pro Card tras esta destacada actuación.

En el caso de Yeraldin Borja Duménigo, conocida como La Loba, consiguió tres medallas de oro en las categorías de Women's Physique Master (más de 40 años), Women's Physique de 64 kg y Women's Bodybuilding de 64 kg.

Por su parte, Elizabeth Guerra participó en tres categorías, logrando dos medallas de oro en Women's Wellness True Novice C y Women's Wellness Novice C, así como una medalla de plata en Women's Wellness Open C.

En los últimos años, el fisiculturismo ha ganado fuerza en Cuba, consolidándose como una disciplina en ascenso tanto dentro como fuera de la isla.

En 2024, un cubano logró una destacada victoria en el campeonato de culturismo celebrado en Francia, demostrando el nivel competitivo de los atletas nacionales en escenarios internacionales.

También ese año, en marzo pasado, una jueza cubana llamó la atención al abandonar la toga para dedicarse profesionalmente al fisiculturismo, reflejo del creciente atractivo de este deporte entre diferentes sectores de la sociedad.

Durante el verano de 2024, Matanzas fue escenario de un vibrante festival de culturismo y fitness que reunió a competidores de varias provincias, evidenciando el impulso organizativo y el entusiasmo popular que ha comenzado a rodear estos eventos.

