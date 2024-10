Cubano gana campeonato de culturismo en Francia

El 28 de septiembre quedará grabado en la memoria del cubano Yoel Fernández Armentero, pues hizo historia al ganar la quinta edición de la Copa Héroes organizada por la Federación Francesa de Culturismo Natural en la ciudad de Montargis.

En su debut en lides profesionales, Fernández logró destacarse por su presencia en la tarima y un físico que impresionó a los jueces, lo cual le aseguró el primer lugar y el colocar su nombre en diferentes medios de prensa.

En entrevista con Diario de Cuba, el antillano habló sobre el significado del evento, el valor de la victoria y algunos procederes de una modalidad que exige no usar suplementos anabólicos.

“Me he hecho profesional en dicha entidad, pero no he recibido ningún premio metálico por ahora", dijo antes de comentar que “debió someterse a rigurosos controles antidopaje, que incluyeron un examen de orina y una prueba con polígrafo para certificar que no consume esteroides”.

En tal sentido, el citado medio expuso que el culturismo natural, como explica el blog Enaturalfit, es una disciplina que se caracteriza por la ausencia de sustancias dopantes.

Por tales motivos, los eventos -recreativos y profesionales- están sujetos a estrictos controles antidopaje para asegurar la igualdad de condiciones entre los atletas.

Fernández señaló que conoció este evento gracias a las redes sociales y quedó impresionado por la seriedad de los controles antidopaje. "Los entrenamientos y la preparación fueron muy duros, y el hambre y el cansancio aún peor", confesó el atleta, cuyo sacrificio le permitió brillar en su primera competencia.

Salir de Cuba fue determinante en su carrera de Fernández. De hecho, indicó que en la mayor de las Antillas el fisicoculturismo se practica con el uso permitido de sustancias dopantes. "Para nada estoy a favor", afirmó, quien en 2020 obtuvo el título de "entrenador personal de alto rendimiento y técnicas de musculación", en busca de seguir creciendo en el mundo del fitness.