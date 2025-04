Doctora cubana se suma a tendencia viral mostrando su desayuno en Cuba

La doctora cubana Anabelle García, conocida como @sugarbely en Instagram, se sumó al popular trend de redes sociales en el que creadoras de contenido muestran qué desayunan en Cuba, revelando las carencias cotidianas a través de un video breve cargado de humor y resignación.

"¿Qué desayuno en un día siendo doctora en Cuba?", se pregunta al inicio de su minivlog, grabado a modo de reel, en el que comparte su experiencia matutina.

"Me levanté con muchos deseos de tomarme un vasito de leche, pero cuando fui a revisar me di cuenta que ya se nos había acabado la leche en polvo", narró.

Ante la falta de leche, Anabelle improvisó su desayuno con lo disponible: "Decidí prepararme este delicioso vasito de agua con azúcar prieta. Mezclamos bien para que se disuelva todo y para adentro, debo decir que estaba riquísimo".

Explicó que este tipo de bebida "da parásitos", y por eso añadió en tono humorístico que: "Yo siempre trato de tomarme un metronidazol para evitarlos".

La escasez también afectó su intención de acompañar la bebida con algo de pan. "Me apetecía comerme un pancito de la bodega, pero me acordé que hacía cinco días no venía por falta de harina", lamentó.

A pesar de las carencias, la doctora concluye su video con optimismo: "Y así, con el estomaguito lleno y endulzado, nos vamos a trabajar con toda la actitud".

El breve clip, de apenas 38 segundos, se viralizó rápidamente, sumándose a la tendencia que busca visibilizar con humor y realismo las dificultades que enfrentan los cubanos para acceder a alimentos básicos.

