Joven cubano supera más de 10 cirugías y sigue luchando por su futuro

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Yordan Michel Navarro Morell tiene 23 años, nació en Camagüey con una malformación congénita severa en el rostro y lleva toda la vida entrando y saliendo del quirófano, sin perder la sonrisa ni los sueños.

Su historia fue publicada el viernes por el periódico Juventud Rebelde bajo el título «El cielo de la felicidad».

Yordan nació sin el cielo de la boca, con la encía y los labios abiertos, una condición conocida como fisura labiopalatina. A los seis meses de vida ya le habían colocado un tubo en la garganta para mantenerlo con vida.

«Mamá me contaba que era un bebé de tan solo seis meses de nacido y ya tenía puesto un tubo fino anillado que entraba por la garganta hasta mis vías respiratorias para mantenerme con vida. Desde entonces no me alcanzan los dedos de las manos para contar las veces que he entrado al quirófano», narró el joven.

En su historia clínica acumulan cinco intervenciones de gran complejidad en el rostro, además de más de una decena de procedimientos menos invasivos, todos realizados en el Hospital Pediátrico Provincial Docente Eduardo Agramonte Piña de Camagüey, en el servicio de cirugía maxilofacial.

La infancia de Yordan estuvo marcada por el dolor físico y el rechazo social. «Un día, con solo seis años, llegué a mirarme al espejo y me sentí muy mal por mi deformidad», recordó.

«Fueron etapas de mi vida muy complejas, difíciles, porque no era bien mirado ni aceptado por los niños de mi entorno».

Pese a ello, su familia nunca abandonó la lucha. Sus abuelos Ana y Fausto, sus padres Yenny y Fausto, su tío Juan Antonio, su madrastra Madely y su expadrastro Juan Miguel lo acompañaron en cada ingreso.

«Nunca, pero nunca, se dieron por vencidos», afirmó.

En 2022 enfrentó una de las cirugías más exigentes: la reconstrucción del paladar con hueso extraído de su propia cadera, junto con la corrección de nariz y labio.

«Si lo piensas bien son dos intervenciones complejas desarrolladas a la vez», explicó Yordan, describiendo un procedimiento que requiere semanas de cuidados intensivos para lograr una recuperación exitosa.

Hace apenas unas semanas volvió al quirófano para retoques faciales adicionales, y reconoce que aún le esperan más intervenciones.

El mismo hospital donde Yordan es atendido fue escenario, en marzo de 2026, de una tragedia opuesta: un bebé camagüeyano murió sin poder ser operado de una estenosis traqueal grado 4 por falta de recursos y especialistas.

Ese contraste refleja la realidad dual del sistema sanitario cubano, donde la falta de recursos impide operaciones urgentes en casos que no admiten demora, mientras que otros pacientes logran avanzar gracias a la persistencia de equipos médicos especializados.

En febrero de 2026, el propio Eduardo Agramonte Piña fue denunciado por deplorables condiciones de insalubridad en sus instalaciones.

Hoy Yordan trabaja como mecánico en Explotación del Transporte y tiene un nuevo sueño: convertirse en chef de cocina.

El servicio de maxilofacial del Agramonte Piña también ha protagonizado otros casos notables, como cuando médicos cubanos reconstruyeron el cuello de una niña de 10 años y cuando se realizó en Camagüey una novedosa operación a un adolescente de 14 años.

«Aún me quedan otras visitas al quirófano y juro que ya me preparo para ello. No sientan miedo, porque ustedes y sus hijos están en puerto seguro, en buenas manos, y tampoco pierdan la fe, porque lo importante no es lo que hay por fuera, sino lo que hay en el corazón de cada persona», concluyó Yordan.