Cubanos agradecen a Luisito Comunica por mostrar la realidad de Cuba al mundo: "La descripción más justa y real que jamás ha hecho nadie"

Este martes el conocido youtuber mexicano Luisito Comunica publicó el primero video de una serie sobre su reciente y polémico viaje a Cuba.

Con más de 44 millones de suscriptores en YouTube y reportajes en los que ha recorrido buena parte del mundo, mucho esperaban que finalmente fuera Cuba uno de sus destinos.

En su video el youtuber buscó mostrar la realidad de la isla lo más certera y apegada posible a lo que viven día a día sus pobladores, en algunos momentos, incluso, tratando de mantener la imparcialidad de un extranjero que simplemente visita la isla por primera vez.

Sin embargo, más allá de su discurso, las imágenes hablaron por sí solas y desencadenaron una avalancha de comentarios entre los propios cubanos, sobre todo entre aquellos que han emigrado del país y que se sintieron agradecidos con este reportaje.

“Hermano tengo que decir, que sin caer en las verborreas extremas puedo decir que es la descripción más justa y real que jamás ha hecho nadie. Gracias de todo corazón, muchas gracias”; “Diez años ya hace que sigo a Luisito y desde ese entonces esperando este video... Viva Cuba libre, comenzó mi serie señores”; “Como cubano he estado mucho tiempo esperando este video. Muchas gracias por hacerlo”; “Soy cubana y me emociono muchísimo que dijeras la verdad de lo que ocurre en mi país. ¡Gracias!”; “Tengo que decir que estaba ansiosa esperando esto. Y sin duda no nos decepcionaste gracias por ir a mi país y contar la dura realidad”; “¡Amigo gracias por este video! Espero que esta serie de videos muestre al mundo la triste realidad que vive el país, aunque el verdadero bloqueo que tiene Cuba es el del propio régimen hacia el pueblo”; “Cuántos años añorando que fueras a Cuba, gracias por compartir un poco de la realidad cubana Luisito, te veo desde Kirguistán, una familia cubana que emigramos a Kirguistán”; “Nuestros respetos a ti, y nuestro agradecimiento por ser la voz que ahora mismo necesitamos los cubanos que no podemos exponer y visibilizar lo que es Cuba hoy”, escribieron algunos.

Fueron muchos los que sintieron dolor al ver las imágenes de su país natal sumido en el atraso, el abandono, el descuido, en medio de apagones y necesidades de todo tipo: “Luisito, he visto tu primer video en Cuba y el alma se me entristeció, porque aunque hablo a diario con mi familia y estoy al tanto de la precaria situación del pueblo, ver los lugares de La Habana por los que yo solía pasear destruidos como si hubiera pasado una guerra, es muy duro”; “Soy cubana y vivo en Cuba, solo puedo darte las gracias por este reportaje. Es triste, pero es real todo lo que muestras”; “Muchas veces me han criticado, incluso me han llamado mentirosa, simplemente porque les cuesta creer que un país pueda estar pasando por una situación tan difícil. Pero ahora que tú, como mexicano, visitaste mi país y mostraste esa realidad con tus propios ojos, tus palabras le dan fuerza a las mías”; “Vi tu video entre lágrimas. Solía ver tus videos en una USB, tal como cuentas en tus historias, y siempre soñé con que algún día documentaras mi país. Ahora leo los comentarios y no puedo evitar llorar. Mi país no está bien… duele el día a día, duele la situación que vivimos”; “Otra cubana que siente la tristeza de un país atrapado en el tiempo que ha perdido hasta los sueños. Nuestra Cuba llora. Gracias por tu transparencia en este video”.

En apenas seis horas el primer reportaje de Luisito Comunica sobre su viaje a Cuba estaba muy cerca de llegar al millón de visualizaciones en YouTube.

