Joven youtuber enseña cuántos dólares gasta en Cuba siendo independiente y las redes estallan: "Vende una realidad que no existe"

Kevin Hernández, un joven youtuber y creador digital, destapó la caja de Pandora cuando compartió en sus redes un video en el que enseña cuánto gasta en un mes en Cuba siendo independiente.

Según Kevin su principal gasto es la renta, 200 dólares, viviendo en el centro de La Habana en un lugar que “no es tan grande, pero está bien porque no se me va la corriente”, donde vive junto a otro joven y su mascota.

El segundo gasto importante es la comida y los productos de aseo, y mientras enseña su congelador lleno, su pasta dental Colgate, las perlas de Lenor para la ropa, papel higiénico, el saco de arroz importado y dice que compra una caja de pollo para el mes y cinco litros de aceite, asegura que destina a todo ello unos 150 dólares.

En general Kevin y su compañero gastan unos 480 dólares al mes en La Habana, pero la pregunta de muchos es de dónde provienen sus altos ingresos y en dólares.

El video desató una avalancha de críticas y cuestionamientos de cubanos en la isla: “Dime el nombre de tu papá y tu mamá y te diré quién eres, por lo demás no eres el único ahí están todos los hijos y nietos de la cúpula de poder que viven igual que él”; “Te toca explicar de dónde haces 500 dólares o más al mes”; “Yo lo que quiero saber cómo hace para tener toda esa entrada”; “No se qué imagen quieres dar amigo, eso no es Cuba”; “Vende una realidad que no existe”; “Qué manera de hacer sentir más pobre a los cubanos con tu video”, opinaron algunos en los comentarios.

“Este tipo de vídeos realmente están hechos para decirle a alguien más yo hago lo que tú ni en sueños puedes hacer. En un país donde de sobra todos saben que más del 90% de la población no tiene estás posibilidades, que, si bien en el mundo es algo totalmente normal, en Cuba es un lujazo. El saquito de arroz, el garrafón de aceite y ni hablar de las perlas de Lenor para la ropa”; “Yo no critico tu contenido ni quiero ser irrespetuoso, pero todo lo que estás hablando es caca, soy del Vedado y ningún alquiler cuesta eso ni mucho menos el dinero que gastas en aseos ni comida y yo vivo solo desde hace tres años”; “El contraste... un video antes que el tuyo me topo con una mujer que debe de dar abanico a su nene porque no hay electricidad durante todo el día excepto una hora... cocinar con carbón ya que no hay gas y rogando para que llegue el agua y poder lavar a mano para luego poder ir a ver si consigue un pan... Luego aparece tu video y es todo lo opuesto. Sugerencia. Ten algo de empatía por tu entorno”, cuestionaron otros internautas.

Kevin, quien asegura que sus ingresos provienen de su trabajo como youtuber y creador de contenidos, respondió a las críticas recalcando que su intención con este video era inspirar a otros para que vean que sí es posible lograrlo: “No dejen que la envidia los ciegue lo más bonito es aprender e inspirarse con otros”.

