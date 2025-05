Venezolanos muestran el hambre y protestan con neveras vacías este Primero de Mayo

Vídeos relacionados:

Miles de venezolanos optaron este Primero de Mayo por una protesta simbólica y estremecedora: exhibir sus refrigeradores vacíos como denuncia de la pobreza alimentaria que atraviesan millones de familias en el país.

Bajo la etiqueta #NeverasDeHambre, ciudadanos de distintas regiones compartieron imágenes en redes sociales mostrando el interior de sus neveras, desprovistas de cualquier alimento. El mensaje es claro: la represión también se ejerce con hambre, como apuntó el sitio La Patilla.

La campaña busca visibilizar la tragedia cotidiana de los sectores más vulnerables —pensionados, madres solteras, niños— atrapados en un sistema económico colapsado y sin respuestas del Estado.

Junto a las fotos, algunos manifestantes salieron a las calles con ataúdes, pancartas y electrodomésticos vacíos, en una manifestación cargada de simbolismo que denuncia la muerte lenta del poder adquisitivo en Venezuela.

Mientras tanto, en Cuba: gasolina para el desfile, pero no para cocinar

En paralelo, Cuba vivió su tradicional desfile del Primero de Mayo, con el régimen movilizando a más de 600 mil personas en La Habana y más de 5 millones en todo el país, según cifras oficiales.

Pese a los apagones prolongados, el desabastecimiento, la falta de transporte y una inflación asfixiante, el gobierno acopió combustible para asegurar la asistencia masiva al acto central en la Plaza de la Revolución, encabezado por Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta, ambos vestidos con camisetas patrióticas y bufandas palestinas en un gesto ya habitual.

Mientras en Venezuela se denuncian sueldos que no alcanzan para una bolsa de harina, en Cuba la situación no es menos dramática: la mayoría de las familias no tiene ni qué cocinar ni con qué hacerlo.

La crisis estructural, sumada a la parálisis productiva y al éxodo masivo, deja a millones de cubanos sumidos en una angustia diaria.

Un Primero de Mayo de contraste: entre la protesta ciudadana y la propaganda oficial

Las imágenes que llegaron desde Venezuela, con neveras vacías como símbolo de resistencia, contrastan con la imagen proyectada por el régimen cubano, que intenta mantener la ficción de un pueblo movilizado por convicción, cuando en realidad la asistencia es forzada y vigilada.

Ambos escenarios comparten una realidad de fondo: dos regímenes aliados, dos pueblos sometidos a la escasez, y dos formas distintas de expresar el hartazgo.

Este Primero de Mayo dejó al descubierto no una celebración del trabajo, sino una radiografía del hambre y la resistencia en dos naciones marcadas por el autoritarismo, la propaganda y la desprotección del ciudadano común.

