Hombre se lanza semidesnudo al rescate de su Rolls Royce en Miami

Una escena insólita y viral ha sacudido las redes sociales tras ser publicada por el perfil de Instagram Only in Dade.

El video muestra cómo un hombre salió a la calle envuelto apenas en una manta, sin pantalones, para evitar que una grúa se llevara su lujoso Rolls Royce blanco en pleno vecindario de Miami.

El breve audiovisual muestra al sujeto discutiendo con los encargados del embargo, mientras intenta bloquear físicamente la retirada del vehículo.

La escena ha generado una ola de comentarios entre la burla y la crítica. “Tengo un Rolls Royce, pero no puedo pagarlo”, escribió un usuario. Otro ironizó: “Lujos vemos, deudas no sabemos”.

La publicación se ha convertido en un retrato viral de la cultura del aparentar en Miami, donde no es raro ver autos exóticos estacionados frente a casas modestas. Muchos señalaron que la escena representa a la perfección una ciudad “de todo flash y poco cash”.

El video acumula miles de reacciones y memes, con frases como “Take my dignity, but not my Rolls”, o “Ese Rolls Royce no es de él”, convirtiendo este episodio en otro clásico del surrealismo cotidiano que, al parecer, solo puede verse en Miami.

