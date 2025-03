Lincoln Continental Mark II 1956: ¿A quién perteneció este auto de lujo en Cuba?

En La Habana circulan vehículos viejos, en mal estado, que representan un peligro para la seguridad vial. Sin embargo, también hay verdaderas joyas del automovilismo que otrora fueron sinónimo de lujo y exclusividad. Sus dueños actuales los mantienen en magníficas condiciones técnicas.

Esta es la historia de un carro singular, un Lincoln Continental Mark II de 1956. De este modelo solo quedan tres en Cuba y uno está impecable. Según su actual propietario, es el mejor conservado de la isla.

Lo más leído hoy:

El carro llegó a Cuba en plena época dorada. Costaba 10,800 dólares, mucho dinero en su época, así que solo lo adquirían millonarios o figuras poderosas.

“Lo conocía desde el año 1993, pero no pude comprarlo entonces porque en el Período Especial no había gasolina”, recuerda el actual dueño en un video publicado en Instagram por Cuba Old Cars (@cubaoldcars). En 2025 tampoco hay combustible en el país, pero este carro sigue rodando y haciendo historia.

¿Quién fue el dueño de este Lincoln Continental Mark II?

El Lincoln Continental Mark II de esta historia perteneció a Marta Fernández Miranda de Batista (1917-2006), la primera dama de Cuba entre 1952 y 1959. Fue la segunda esposa del dictador Fulgencio Batista.

Había solo ocho vehículos de su tipo en el país. Tras el triunfo de la Revolución, el automóvil quedó en Cuba mientras otros cuatro fueron exportados y uno fue destruido a tiros.

El dueño actual cuenta que siguió la pista de cada Lincoln que había en Cuba. Uno de los carros era de Batista y quedó abandonado en el Palacio Presidencial donde fue decomisado por orden de Fidel Castro. Terminó destrozado en una unidad militar, aunque se conservan piezas de ese auto, como el parabrisas trasero.

“Estos carros entraron a Cuba siendo muy exclusivos porque eran carísimos”, relata el propietario, quien adquirió el auto en 2003. En ese momento era de color negro, luego lo pintó de rojo y posteriormente de blanco marfil.

Una joya del automovilismo clásico

El Lincoln Continental Mark II es una obra de arte sobre ruedas. Destaca por su carrocería coupé de dos puertas con techo rígido. Transmite aún esa armoniosa combinación de elegancia, potencia y exclusividad.

Hay debate entre expertos sobre quién fue su diseñador, varias fuentes coinciden en que es obra de Raymond Loewy. Sin embargo, hay quienes aseguran que el Mark II no fue fabricado por la división Lincoln de Ford sino por una propia división sólo para Continental.

Esa área estaba dirigida por William Clay Ford, hijo de Edsel Ford y nieto de Henry Ford. William comenzó a trabajar en la compañía tras graduarse de la Universidad de Yale en 1949 y pasó 57 años liderando la firma creada por su abuelo.

El Lincoln Continental Mark II no era un modelo para producciones masivas. Solo se hicieron 3.005 unidades, ensambladas prácticamente a mano. Tenían un motor V8 de 368 pulgadas cúbicas, una potencia de 285 caballos de fuerza y una transmisión automática de tres velocidades. Este carro podía alcanzar los 185 km/h.

Era el coche más caro fabricado en Estados Unidos en su momento y competía con modelos de Rolls-Royce. En Cuba, este modelo es una verdadera rareza. De los ejemplares que llegaron, solo tres sobreviven, y dos de ellos están en mal estado.

El Lincoln Continental Mark II que una vez perteneció a la esposa de Batista, tiene ahora un dueño apasionado por la historia y el automovilismo en Cuba. Esa circunstancia lo salvó del abandono y es hoy una de las joyas más preciadas del automovilismo clásico en la isla.

Preguntas frecuentes sobre el Lincoln Continental Mark II y los autos clásicos en Cuba