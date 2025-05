Madre cubana denuncia que médicos dejaron morir a su hijo: “Tenía meningoencefalitis y decían que era catarro”

Vídeos relacionados:

Una madre cubana denunció en redes sociales que su hijo murió en el hospital infantil de Santa Clara debido a una presunta negligencia médica.

Según su testimonio -publicado en una página de Facebook local- durante varios días los médicos restaron importancia a los síntomas graves del niño, atribuyéndolos erróneamente a un catarro, cuando en realidad sufría una meningoencefalitis fulminante.

Lucía Yera, relató entre lágrimas y frustración cómo fue enviada reiteradamente a casa con su hijo enfermo, pese a las persistentes señales de gravedad: fiebre elevada, deshidratación y una condición física cada vez más deteriorada.

“Cada vez que lo remitían al hospital, decían que era catarro, que la fiebre era por una sarna. Nunca le hicieron una punción lumbar. Solo me mandaban para casa”, escribió.

“Ya cuando mi niño estaba en su último aliento, ni llorar podía. Yo presentía que estaba mal, pedí a gritos una doctora y me decían que venía en camino”, subraya.

Según su denuncia, el médico de turno no apareció hasta las 8:30 de la mañana del día siguiente, cuando su hijo ya se encontraba en estado crítico. Fue entonces, y solo entonces, cuando se le realizó la punción lumbar que confirmó el diagnóstico de meningoencefalitis, una inflamación grave del cerebro y las meninges que requiere atención urgente.

“Ya era demasiado tarde. Lo tenía alojado en el sistema nervioso. Mi niño aguantó 14 paros cardíacos porque quería vivir. Ningún médico tenía derecho a quitarle la vida como lo hicieron”., detalló la madre.

La madre también denunció la falta de medicamentos y la precariedad en el sistema hospitalario, afirmando que muchas veces son los propios familiares quienes deben adquirir fármacos por su cuenta, en el mercado informal.

"Quisiera desahogarme y ser sincera sobre lo que está pasando en este país, donde no le pasa nada a los médicos que lo único que están haciendo es matar a todos.", expresó.

“Miles de niños y personas mayores se mueren diariamente y no pasa nada. Me quitaron a mi niño y yo ya no puedo salir embarazada. ¿Quién calma mi dolor mientras ellos se ríen?”, expresó.

La denuncia se produce en medio de un creciente número de testimonios que cuestionan la transparencia y eficiencia del sistema de salud cubano.

El médico cubano exiliado Alexander Jesús Figueredo Izaguirre ha denunciado repetidamente casos similares y ha acusado al régimen de manipular cifras de mortalidad infantil con fines propagandísticos.

“El problema es el sistema criminal que convirtió la salud pública en un altar de mentiras”, denunció Figueredo en sus redes sociales, asegurando que posee pruebas documentadas que presentará ante tribunales internacionales.

La madre concluyó su mensaje haciendo un llamado a otras personas afectadas a no guardar silencio.

“Por favor, cuando les pase algo no se queden callados. Son unos descarados. No vayan a quejarse que no va a pasar nada. Tomen justicia por sus propias manos si es necesario. A mí nadie me devolverá a mi niño”., sentenció.

Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sanitarias de Villa Clara ni del Ministerio de Salud Pública.

