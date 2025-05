Vídeos relacionados:

Una nueva confrontación entre los reguetoneros cubanos Yomil y Ovi ha sacudido las redes sociales, reavivando una rivalidad que lleva años desarrollándose entre ambos exponentes del género urbano. El más reciente episodio se desencadenó por un comentario publicado por Ovi en Instagram, que Yomil no dejó pasar.

El comentario de Ovi, en tono desafiante, fue claro: “Oeee Yomil, lo que yo hago tú lo haces? Pega mundial a ver si puedes”, insinuando que su carrera ha tenido más proyección internacional que la de su colega.

Yomil respondió con un extenso mensaje en el post de Lagueah El Árabe, en el que defendió su trayectoria, destacó su presencia en Cuba y cuestionó el camino de Ovi en la industria. “Eso no es nada… Debería darte pena llamarte internacional cuando no has hecho un concierto”, escribió, sugiriendo que el éxito real se demuestra en vivo y con respaldo del público.

El artista aseguró que, aunque no ha tenido un tema global, su impacto en la música cubana es indiscutible: “Yo no he pegado un tema internacional, pero tengo una carrera y más de 100 canciones pegadas en mi país”, expresó, subrayando su conexión con el público dentro de la Isla.

Además, criticó el aparente respaldo que Ovi ha recibido desde la industria: “Nada de lo que tienes es tuyo, le debes tu vida completa a los que te firmaron”, sostuvo.

Yomil también dijo: “Tú empezaste a cantar cuando escuchaste Doping, y tras la entrevista de la familia cubana comenzaste a trabajar con cubanos”, afirmó.

Por su parte, Ovi optó por una respuesta escueta y sarcástica en el post que subió Un Martí To' Durako, que subió la captura de este intercambio de mensajes: “Ni mi mujer... no tengo tiempo pa’ leer to’ eso”, minimizando el contenido del extenso mensaje de Yomil.

El enfrentamiento fue compartido ampliamente por cuentas de entretenimiento urbano, donde se viralizó rápidamente y provocó múltiples reacciones entre los seguidores de ambos artistas. Mientras algunos se inclinan por apoyar la contundencia del mensaje de Yomil, otros defienden la postura relajada de Ovi y su éxito fuera de la Isla.

Este episodio se suma a una serie de intercambios anteriores, en una mala relación que se remonta a años atrás. Con este nuevo capítulo, queda claro que la rivalidad entre Yomil y Ovi no es cosa del pasado y sigue alimentándose con cada provocación en redes sociales.

