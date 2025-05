Administración Trump suspendería acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y la MLB

La administración del presidente Donald Trump estaría a punto de suspender oficialmente el acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), según una filtración obtenida en exclusiva por el periodista Daniel de Malas, jefe de prensa de FEPCUBE (Federación Profesional Cubana de Béisbol en el Exilio).

De acuerdo con la información revelada, el gobierno republicano establecerá nuevos requisitos para los peloteros cubanos que deseen firmar con organizaciones de las Grandes Ligas, incluyendo una declaración jurada de residencia permanente fuera de Cuba.

La medida, calificada por Salas como el "punto final al tráfico de peloteros cubanos" organizado por el Instituto Nacional de Deportes de Cuba (INDER) y el régimen, busca cortar cualquier vínculo institucional entre el gobierno cubano y la MLB, expresó el CEO de la página especializada de deportes Swing Completo.

A partir de ahora, todo jugador cubano deberá firmar una declaración jurada o presentar pruebas que certifiquen que no regresará a la isla para poder ser elegible en el sistema de contratación de las Grandes Ligas, explicó.

En el documento filtrado se aclara que los peloteros deberán declarar bajo juramento que han asumido residencia permanente fuera de Cuba, que no tienen intención de regresar a la isla o no se les permitiría hacerlo, y que no son funcionarios del Gobierno de Cuba ni miembros del Partido Comunista, conforme a las regulaciones CACR (Cuban Assets Control Regulations).

Asimismo, deberán confirmar que firman la declaración voluntariamente, sin coacción ni presión indebida.

La medida está enmarcada en la Sección 505 de las CACR, que regula los bienes y activos cubanos bajo jurisdicción estadounidense.

“La exportación y explotación de peloteros organizada por el gobierno llega a su fin”, afirmó @SwingCompletoBB en su publicación en la red social X.

El acuerdo entre la FCB y la MLB, firmado en 2018 y posteriormente suspendido por la administración Trump en 2019, buscaba permitir que los peloteros cubanos pudieran firmar con equipos de las Grandes Ligas sin tener que desertar.

Con este nuevo giro, se profundiza la ruptura entre el béisbol cubano oficial y el sistema profesional estadounidense.

Aunque no ha habido confirmación oficial por parte del Departamento del Tesoro ni de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), la filtración sugiere que el endurecimiento de la política hacia Cuba en el ámbito deportivo volvería a ser una prioridad para la Administración de Trump.

