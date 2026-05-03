Muere la esgrimista Yamila Figueroa, gloria del deporte cubano

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El deporte cubano está de luto. La esgrimista Yamila Figueroa Ruiz, considerada una de las grandes figuras de esta disciplina en la isla, falleció recientemente, dejando tras de sí una huella profunda entre atletas, entrenadores y aficionados.
La noticia ha provocado una ola de mensajes de dolor en redes sociales, especialmente desde Villa Clara, donde desarrolló gran parte de su vida profesional. “Se nos ha ido una gran amiga, entrenadora de esgrima y gloria del deporte”, escribió Maribel Pérez en el perfil Deportes Camajuaní, que la recordó con cariño como “Yamilasa”, destacando el respeto y el afecto que sembró entre sus compañeros.
Figueroa no solo brilló como atleta, sino que marcó una época en la esgrima femenina cubana. Fue pionera en la espada y llegó a convertirse en la primera capitana del equipo nacional femenino en 1987, en un momento clave para el desarrollo de esta modalidad en el país.
Su carrera internacional estuvo acompañada de importantes resultados. Ganó medallas en Juegos Panamericanos y Centroamericanos, incluyendo plata individual en Indianápolis 1987 y oro por equipos en República Dominicana 1986. También subió al podio en La Habana 1991 y México 1990, además de imponerse en torneos de Copa del Mundo en Europa. Entre sus logros más recordados figura su victoria en el Torneo Internacional “Espadas Doradas”, donde derrotó a la entonces campeona mundial Brigitte Benon.
Su trayectoria formativa influyó en generaciones posteriores de esgrimistas cubanas, entre ellas Zuleydis Ortiz, subcampeona mundial de espada, quien entrenó junto a Figueroa durante su etapa juvenil en el Cerro Pelado.
Tras retirarse de la alta competencia en 1992, dedicó su vida a formar nuevas generaciones. Trabajó como entrenadora en la EIDE “Héctor Ruiz” de Villa Clara, fue árbitra nacional y ocupó responsabilidades en la gestión deportiva local, consolidando un legado que va más allá de sus medallas.
Nacida el 11 de junio de 1962 en Camagüey, Yamila Figueroa falleció el 2 de mayo de 2026, según informaron fuentes deportivas del territorio. Tenía 63 años.
Su partida deja un vacío difícil de llenar en la esgrima cubana, pero también el recuerdo de una mujer que abrió camino en un deporte históricamente dominado por hombres y que supo mantenerse cercana a su comunidad hasta el final.
“Gloria del deporte cubano y camajuanense. EPD”, escribió otro usuario al despedirla, reflejando el sentimiento de muchos que hoy lamentan su muerte.
Figueroa fue parte de la generación que abrió el camino para que Cuba se consolidara como potencia mundial en espada femenina, época que también vio surgir a campeonas mundiales como Taymi Chappé, fallecida en noviembre de 2020, y Mirayda García, campeona mundial en 1997.
Preguntas frecuentes sobre Yamila Figueroa y su legado en la esgrima cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Quién fue Yamila Figueroa Ruiz y cuál fue su contribución al deporte cubano?
Yamila Figueroa Ruiz fue una destacada esgrimista cubana, pionera en la modalidad de espada femenina en el país. Fue la primera capitana del equipo nacional femenino en 1987 y ganó múltiples medallas en Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Su contribución se extiende más allá de sus logros personales, ya que también formó a nuevas generaciones de esgrimistas tras su retiro.
¿Cuáles fueron los logros más destacados de Yamila Figueroa en su carrera deportiva?
Entre los logros más destacados de Yamila Figueroa se encuentran la medalla de plata individual en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987 y el oro por equipos en República Dominicana 1986. También fue reconocida por su victoria en el Torneo Internacional “Espadas Doradas”, donde venció a la campeona mundial Brigitte Benon.
¿Cómo ha impactado la muerte de Yamila Figueroa en la comunidad deportiva cubana?
La muerte de Yamila Figueroa ha generado una gran conmoción en la comunidad deportiva cubana. Atletas, entrenadores y aficionados han expresado su dolor y gratitud en redes sociales, recordándola como una figura inspiradora y querida que dejó una huella profunda en la esgrima cubana.
¿Qué legado deja Yamila Figueroa para las futuras generaciones de esgrimistas cubanas?
Yamila Figueroa deja un legado de excelencia y dedicación a las futuras generaciones de esgrimistas cubanas. Además de sus logros como atleta, su trabajo como entrenadora y su papel en el desarrollo de la esgrima femenina en Cuba han sido fundamentales para consolidar a Cuba como una potencia en este deporte.
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