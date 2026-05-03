Muere la esgrimista Yamila Figueroa, gloria del deporte cubano

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El deporte cubano está de luto. La esgrimista Yamila Figueroa Ruiz, considerada una de las grandes figuras de esta disciplina en la isla, falleció recientemente, dejando tras de sí una huella profunda entre atletas, entrenadores y aficionados.

La noticia ha provocado una ola de mensajes de dolor en redes sociales, especialmente desde Villa Clara, donde desarrolló gran parte de su vida profesional. “Se nos ha ido una gran amiga, entrenadora de esgrima y gloria del deporte”, escribió Maribel Pérez en el perfil Deportes Camajuaní, que la recordó con cariño como “Yamilasa”, destacando el respeto y el afecto que sembró entre sus compañeros.

Captura de Facebook/Maribel Pérez

Figueroa no solo brilló como atleta, sino que marcó una época en la esgrima femenina cubana. Fue pionera en la espada y llegó a convertirse en la primera capitana del equipo nacional femenino en 1987, en un momento clave para el desarrollo de esta modalidad en el país.

Su carrera internacional estuvo acompañada de importantes resultados. Ganó medallas en Juegos Panamericanos y Centroamericanos, incluyendo plata individual en Indianápolis 1987 y oro por equipos en República Dominicana 1986. También subió al podio en La Habana 1991 y México 1990, además de imponerse en torneos de Copa del Mundo en Europa. Entre sus logros más recordados figura su victoria en el Torneo Internacional “Espadas Doradas”, donde derrotó a la entonces campeona mundial Brigitte Benon.

Su trayectoria formativa influyó en generaciones posteriores de esgrimistas cubanas, entre ellas Zuleydis Ortiz, subcampeona mundial de espada, quien entrenó junto a Figueroa durante su etapa juvenil en el Cerro Pelado.

Captura de Facebook/Kiomy Agramonte.

Tras retirarse de la alta competencia en 1992, dedicó su vida a formar nuevas generaciones. Trabajó como entrenadora en la EIDE “Héctor Ruiz” de Villa Clara, fue árbitra nacional y ocupó responsabilidades en la gestión deportiva local, consolidando un legado que va más allá de sus medallas.

Nacida el 11 de junio de 1962 en Camagüey, Yamila Figueroa falleció el 2 de mayo de 2026, según informaron fuentes deportivas del territorio. Tenía 63 años.

Su partida deja un vacío difícil de llenar en la esgrima cubana, pero también el recuerdo de una mujer que abrió camino en un deporte históricamente dominado por hombres y que supo mantenerse cercana a su comunidad hasta el final.

“Gloria del deporte cubano y camajuanense. EPD”, escribió otro usuario al despedirla, reflejando el sentimiento de muchos que hoy lamentan su muerte.

Captura de Facebook/Joaquín Saez García

Figueroa fue parte de la generación que abrió el camino para que Cuba se consolidara como potencia mundial en espada femenina, época que también vio surgir a campeonas mundiales como Taymi Chappé, fallecida en noviembre de 2020, y Mirayda García, campeona mundial en 1997.