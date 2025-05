Chocolate comienza una huelga de hambre en prisión

El polémico reguetonero cubano Yosvanis Sierra Hernández, conocido por su nombre artístico Chocolate MC, empezó una huelga de hambre en la cárcel de Miami-Dade, donde se encuentra detenido desde el pasado 27 de abril por una serie de cargos que incluyen robo, posesión de drogas y amenazas.

La noticia se dio a conocer en un mensaje difundido en Instagram por el usuario "papel en cara", donde Chocolate calificó de "injusticia" lo que han hecho con él las autoridades del condado y dio detalles sobre las condiciones de su reclusión.

Lo más leído hoy:

"Entré hoy en huelga de hambre por una injusticia que están haciendo la Policía de Miami-Dade conmigo", comienza el mensaje.

El cantante asegura que estuvo incomunicado, con el número de teléfono restringido, y que pasó cuatro días sin poder bañarse.

"Estoy metido en una celda aquí que no sé si es de día o es de noche… el televisor es blanco, no he podido ver noticias ni nada", relató.

Por último, pidió a sus seguidores y a los medios digitales que divulguen su situación: "Necesito el apoyo de todas las páginas, que lo publiquen por todos lados para que la gente sepa que yo estoy en huelga de hambre aquí".

Una detención rodeada de polémica

Chocolate MC fue arrestado tras varios días prófugo, con varias órdenes de detención en su contra.

Su caso ha captado la atención de medios en Florida, no solo por la gravedad de los cargos que enfrenta, sino también por el carácter desafiante de sus declaraciones previas a la captura.

En días anteriores, llegó a retar públicamente a las autoridades a que lo detuvieran, en una aparente estrategia de provocación que solo intensificó el foco mediático sobre su situación legal.

Según la ficha policial, está acusado de al menos nueve cargos, entre ellos robo dentro de un hotel, posesión de crack, daño criminal a la propiedad, posesión de parafernalia de drogas, amenazas escritas de asesinato, y un cargo por agresión fuera del condado.

Durante su comparecencia ante la jueza Mindy Glazer, el reguetonero intentó justificar algunos de los hechos, admitiendo la presencia de marihuana en la habitación donde fue detenido, pero minimizando la cantidad de crack incautado.

También negó haber invadido una propiedad, alegando que simplemente se había escondido en otra habitación del mismo alojamiento.

Sin embargo, la jueza fue contundente al recordarle que los informes oficiales lo acusan de haber dañado una caja de seguridad y otras partes de la habitación donde se encontraba, lo que eleva la seriedad del caso.

Una figura tan popular como controvertida

No es primera vez que Chocolate entra en huelga de hambre.

En marzo de 2022, cuando llevaba cinco meses en el Centro de Detención de Krome de Miami, comenzó un ayuno para exigir su liberación.

En aquel entonces relató que las autoridades del penal lo tuvieron incomunicado durante varios días sin que su familia pudiera saber de él.

El reguetonero ha sido durante años una de las figuras más mediáticas del reguetón cubano, tanto por su música como por sus constantes roces con la ley.

Su vida personal ha sido objeto de titulares en numerosas ocasiones, desde problemas con drogas y violencia doméstica, hasta acusaciones de comportamiento errático y altercados públicos.

Ahora, su decisión de iniciar una huelga de hambre abre un nuevo capítulo en una vida marcada por los excesos y el escándalo.

La controversia que lo rodea no muestra señales de disminuir, y su caso seguirá generando atención tanto entre fanáticos como entre observadores del sistema judicial estadounidense.

Preguntas frecuentes sobre la huelga de hambre de Chocolate MC y su situación legal