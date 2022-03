Chocolate se declara en huelga de hambre en prisión de Miami y buscan deportarlo a Cuba

El reguetonero cubano Yosvanis Sierra Hernández, conocido por su nombre artístico Chocolate MC, comenzó en la cárcel una huelga de hambre para exigir su puesta en libertad.

El cantante, quien se encuentra preso en el Centro de Detención de Krome de Miami desde octubre, envió un mensaje que se transmitió en su cuenta de Instagram, en el que anuncia su decisión de entrar en ayuno.

"Me tienen aquí preso injustamente, porque este gente tienen un abuso aquí con los latinos. No solamente con los cubanos: con los venezolanos, con los dominicanos, con los mexicanos, con los hondureños, con los guatemaltecos, con todos los latinoamericanos. Nos están tratando como peste. Hoy nos tenían todo el día incomunicados, igual que el día de ayer", denunció.

Chocolate relató que durante varios días los han tenido las autoridades del penal lo ha tenido incomunicado y su familia no ha podido saber de él.

"En el día de ayer se cumplió el plazo que ellos me tenían que soltar y no me han soltado. Ellos me tienen aquí injustamente preso, que si tienen que esperar que Cuba responda... Ellos saben que yo soy una de las principales figuras del exilio cubano, que a mí en Cuba no me quieren. Entonces, me tienen aquí por gusto", recalcó.

En el momento en que el reguetonero estaba hablando, se escuchó que alguien le decía que un policía lo estaba llamando.

"Me vinieron a buscar, me van a incomunicar ahora, mi gente. Me vino a buscar la policía, me van a llevar y me van a incomunicar, voy a estar incomunicado. Me van a llevar para una celda, para un hueco. Ya yo no puedo hablar más con mi familia, ya no voy a poder hablar más por teléfono, mi gente no va a saber de mí", cuestionó.

La persona a cargo de las redes sociales del cantante señaló que lo tienen retenido en emigración, "sin ninguna justificación hace mucho tiempo".

"Hagan este video viral para que llegue donde tenga que llegar, a ver si recibimos ayuda de figuras del exilio", denuncia el autor de la publicación.

Según precisa el post, Chocolate ha gastado mucho dinero y ya puede salir para la calle en cualquier momento.

"Solo estamos esperando que emigración lo suelte cuando le dé la gana de soltarlo", añade.

Desde Cuba la cantante cubana Dianelis Alfonso Cartaya, conocida por su nombre artístico de La Diosa de Cuba, llamó desde su muro de Facebook a apoyar a su compatriota, pues en si lo devuelven a su país probablemente sería perseguido por el gobierno por sus críticas y acciones contra el régimen.

"Apartando todas las diferencias que he podido tener con Chocolate, considero que debemos todos apoyarlo. Que sea deportado puede ser muy negativo para él, sabemos que él ha dejado bien clara su posición y posiblemente aquí en Cuba tomen medidas, las cuales sean las peores para él", explicó.

La reguetonera agregó que los errores que ha cometido Chocolate los pagó en el tiempo en que estuvo en prisión en Estados Unidos.

"Sus seguidores están pidiendo libertad para él y me sumo a esa causa. Apoyemos a Chocolate, free Chocolate. Ahora no importa si es mojonero o no, ahora importa que siga siendo libre. Ya lo demás lo manejará él seguramente, apóyenlo mi gente", pidió.

En enero, Chocolate envió un mensaje por Año Nuevo a sus seguidores desde la cárcel, después de tres meses sin hablar a sus seguidores.

"¡Espérenme pronto, caballero! Cuando menos se lo imaginen ya estoy de vuelta y vengo con buena música", dijo el intérprete de "Bajanda" en una llamada telefónica, que retransmitieron en su perfil de Instagram.

Chocolate MC fue detenido en octubre en Orlando.

Según su mánager, conocido como El Buya, el arresto está relacionado con un caso pendiente que tiene con su expareja Cynthia Cortés, cuya fianza parece haber quedado sin validez por la reciente detención en Miami.