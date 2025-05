Con la bandera cubana al cuello: Joven se convierte en ingeniero en EE.UU. y celebra con mensaje que emociona

Un joven, hijo de emigrantes cubanos en Estados Unidos, ha conmovido a cientos de usuarios en redes sociales al celebrar su graduación como ingeniero de software en la Florida Gulf Coast University, destacando no solo su logro académico sino también un profundo homenaje a sus raíces y a su familia.

En una de las imágenes más emotivas que fue compartida por la usuaria de TikTok González Made, quien es su madre, se puede ver al graduado compartiendo un abrazo con su padre, mientras le dedica unas palabras de agradecimiento:

Lo más leído hoy:

“Dad, gracias por todo tu apoyo. Gracias cada vez que me decías que no me preocupara, que me enfocara en estudiar y tú trabajaste muy fuerte para pagarme parte de mi carrera… Hoy te regalo el orgullo de ser el primer ingeniero de la familia” – se lee en el texto sobrepuesto en la imagen.

Durante la ceremonia, celebrada en un abarrotado auditorio, el joven caminó hacia el escenario luciendo una banda con la bandera cubana sobre los hombros. En un gesto de orgullo e identidad, compartió: “Pertenezco al 8.1% de latinos que se gradúan de Ingeniero en Software en Estados Unidos”.

Varias imágenes muestran al joven sonriente, con el diploma en mano y vestido con toga y birrete, portando con orgullo la estola con la bandera cubana. En otra imagen, se ve su atuendo cuidadosamente preparado y colgado con anticipación, resaltando los colores patrios y el logo de la universidad.

Desde antes del evento, el joven compartió una imagen cargada de simbolismo en la que aparece sosteniendo el conjunto de toga, birrete y estola con los colores de Cuba, acompañado del mensaje: “Orgulloso de mis raíces cubanas. Cuba presente en mi graduación”.

Este logro no solo marca un hito personal, sino también un símbolo de superación y pertenencia. En tiempos donde la migración cubana busca oportunidades y estabilidad en nuevas tierras, historias como estas refuerzan el orgullo de una comunidad que no olvida de dónde viene.

Preguntas frecuentes sobre el logro de un joven cubano en EE.UU.