La chica de las fresas en su jardín lo vuelve a hacer: Así es su día como creadora de contenido en Cuba ganando 130 dólares

Desde que Idelis compartió en Instagram aquel video en el que hablaba de su desayuno con fresas cultivadas en su jardín en Cuba, acaparó la atención de muchos internautas en redes sociales, sobre todo cubanos.

A la joven influencer, sin embargo, no parecen afectarle las críticas y con un nuevo video relató cómo es un día como creadora de contenido viviendo en Cuba ganando más de 100 dólares.

Lo más leído hoy:

Después de su despertar es un cuarto todo rosa, desde las sábanas hasta su ropa de dormir y su reloj despertador, pasó a mostrar su rutina matutina, algunos de los productos que promociona, además de su manteca de coco en ayunas y sus vitaminas en gomitas.

“Me preparé mi desayuno con un batido de fresitas que recolecto de mi jardín y estaba súper delicioso”, agrega como si nada mientras en las imágenes enseña las fresas, los huevos revueltos y el pan de molde.

A continuación enseña su rutina de ejercicios en equipos sofisticados de los que encuentras en un gimnasio, el video promocional por el que ganó 30 dólares, y otro trabajo fuera de casa por el que le pagaron otros 100, además de su teléfono iPhone (13 Pro o 14 Pro por la disposición de las cámaras), su iPad y los soportes que utiliza para sus grabaciones.

Aunque algunos celebran la vida que se da y hace pública, otros se muestran incrédulos y le cuestionan que pueda vivir entre semejantes lujos en un país como Cuba.

“¿Es joda cierto? ¡Eso jamás es en Cuba!”; “¿Tú eres hija de algún dirigente o algo así?”; “Nena, ¡estás adoptando? Me ofrezco como vacante”; “Estos videos son tan ridículos, viven en Cuba y quieren aparentar que tienen la vida como otros influencers de otros países. Quizás en tu caso lo puedas hacer, pero eres una en un millón, ese cuento de hadas que vives sin trabajar, todo rosa, todo aesthetics... Esa no es la vida que lleva el 99% de las personas que viven en Cuba, ni yo cuando vivía en Cuba que vivía bastante bien en comparación con otros lo pude hacer, y ojo no es hate ni envidia es solo que ese mundo que muestras no tiene nada que ver con la realidad”; “¡Tú eres hija de un dirigente o algo así? Quisieran muchas niñas cubanas vivir así”; “Ahora dicen que si ella es hija de algún dirigente, que si ella no vive en Cuba, por favor señores muchos sabemos que en Cuba hay de todo que tú no tengas el dinero son otros veinte pesos, en Cuba hay millones de personas que viven bien y otras desgraciadamente que no pero qué tiene que ver ella con eso”, opinaron algunos en los comentarios.

Preguntas frecuentes sobre la vida de influencers en Cuba