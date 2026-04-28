¡Como una princesa! Hija de William Levy comparte nuevas fotos de su espectacular fiesta con sus padres juntos

Kailey Levy sorprendió a sus seguidores este lunes al publicar en Instagram una nueva galería de imágenes de su fiesta de 16 años, con detalles inéditos de la celebración que no se habían visto antes y que dejaron a todos sin palabras.

Las fotos muestran a la joven absolutamente deslumbrante con un vestido largo de gala en rojo intenso, estilo off-shoulder, con bordados en lentejuelas, flecos de cristales en los hombros y una tiara plateada de diamantes que la convirtió en la reina indiscutible de la velada.

En las imágenes, Kailey posa sola frente a una pared de agua iluminada en azul, en una fotografía de corte profesional que bien podría ser la portada de una revista de moda.

Pero los momentos más emotivos llegan cuando aparece junto a su familia: su padre William Levy, elegante con un esmoquin de jacquard floral en tono azul oscuro y pajarita negra, la abraza y baila con ella en una escena que derritió a sus seguidores.

Su madre, Elizabeth Gutiérrez, también brilló con un vestido strapless rosa satinado con abertura lateral alta, collar verde esmeralda y sandalias doradas, y compartió ese mismo día su propia galería de fotos del evento con un mensaje que emocionó a todos.

«Mi princesa de carne y hueso… ¡Lo logramos! El tiempo de Dios es ciertamente perfecto. Soñaste con este día desde pequeña. Tenías el vestido elegido, soñabas con ese baile especial», escribió Elizabeth, quien también destacó: «Nada me hace más feliz que verte sonreír y vivir tus sueños. ¡Qué hermosa mujer te estás convirtiendo!».

La propia Kailey cerró su publicación con un mensaje lleno de gratitud: «Gracias a mi mamá y a mi papá por hacer mi noche tan especial, y gracias a todos los que vinieron. ¡Desearía poder repetirlo todo!».

La fiesta, celebrada el pasado sábado 25 de abril, contó con un salón de lujo decorado con sillas transparentes de acrílico, piso blanco brillante, rosas rojas y una iluminación de colores que creó una atmósfera de gala digna de la ocasión.

La presencia conjunta de ambos padres fue uno de los aspectos más celebrados en redes. William Levy y Elizabeth Gutiérrez pusieron fin a su relación a inicios de 2024 tras más de veinte años juntos, pero han mantenido una coparentalidad activa y cordial que ya demostraron en mayo de 2025, cuando asistieron juntos a la graduación de su hijo Christopher.

Kailey, quien da sus primeros pasos en el modelaje y la actuación, cumplió 16 años el 6 de marzo, pero la fiesta se organizó casi siete semanas después para hacerla aún más especial.

La celebración sigue dando de qué hablar en redes: entre las dos publicaciones de Kailey y Elizabeth, el evento sumó más de 280,000 likes y miles de comentarios que no paran de elogiar el estilo, la elegancia y, sobre todo, la unión familiar que pusieron en el centro de la noche.