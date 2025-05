Una escena inesperada pero encantadora se vivió en los camerinos del Miami Bash 2025, cuando la influencer cubana Samantha Hernández conoció a la cantante dominicana Yailin La Más Viral. Durante una entrevista, Yailin no dudó en ayudar a Samantha a acomodarse el cabello para que luciera perfecta ante las cámaras, demostrando su lado más humano y cercano.

El momento fue captado en video y no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde Samantha no ocultó su admiración: “Qué mujer tan agradable y tan transparente, mis respetos para ella, por más mujeres así”, escribió la cubana, visiblemente emocionada por el gesto.

Samantha asistió al evento como parte del equipo de prensa de La Familia Cubana y pudo acceder al backstage, donde conversó brevemente con Yailin. Al notar que eran cubanos, la dominicana soltó con una gran sonrisa: “¡Qué viva Cuba!”, ganándose aún más el cariño del público isleño.

Además de agradecer el apoyo de sus fans y contar que aún no se cree el éxito que vive, Yailín dejó un mensaje inspirador para sus seguidores: “Luchen por sus sueños, no dejen que los malos comentarios les afecten… El único que te puede vencer eres tú mismo si no sigues hacia adelante”.

La noche estuvo llena de encuentros especiales entre figuras de la música y del mundo influencer, incluyendo a artistas como Farina, Wisin, Oniel Bebeshito, Lenier Mesa o Dany Ome y Kevincito El 13. También dijo presente en el evento el influencer cubano Gino Montalvo, también conocido como Oyacito, quien también tuvo la oportunidad de compartir con Yailin y más artistas.

