Apagones se intensifican en La Habana por salida de dos termoeléctricas

La salida por mantenimiento de la central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras y una avería imprevista en la unidad 3 de la “Carlos Manuel de Céspedes” obligaron a modificar este martes los horarios de cortes eléctricos programados en La Habana, en medio de un panorama energético extremadamente crítico a nivel nacional.

Según informó la Empresa Eléctrica de la capital en su página en Facebook, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se encuentra en una “condición distinta”, lo que llevó a ampliar y reorganizar los cortes del servicio para este 6 de mayo.

Captura de Facebook/Empresa Eléctrica de La Habana

El bloque #4 estaría apagado de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., el bloque #5 de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., y a partir de esa hora se interrumpirá el servicio en el bloque #2 hasta las 8:00 p.m., señaló el comunicado.

Luego, desde las 7:00 p.m. será el turno del bloque #3, seguido por el bloque #1 a partir de las 8:00 p.m. El restablecimiento de ambos comenzará entre las 11:00 p.m. y las 12:00 a.m., de forma gradual, añadió la entidad estatal.

Sin embargo, no todos los circuitos del bloque #3 tendrán apagón en la noche: aquellos que estuvieron sin servicio entre las 5:30 a.m. y 6:00 a.m. por una emergencia quedarán excluidos, precisó la nota.

La nueva planificación contradice los horarios anunciados anteriormente, que preveían apagones más breves.

Más temprano aún, se había emitido otra nota informativa sobre una afectación de emergencia al bloque #3 durante la madrugada, lo que sumó nuevas horas sin servicio para parte de los capitalinos.

En todo el país, el déficit energético supera ya los 1,700 MW, lo que ha agudizado los cortes de electricidad de forma generalizada.

Aunque La Habana mantiene menores tiempos de apagón en comparación con el resto de las provincias y la Empresa Eléctrica evita, en general, interrupciones del servicio durante la madrugada, reportes recientes indican que esa diferencia comienza a reducirse.

La indignación popular en La Habana ha alcanzado niveles críticos tras los reiterados incumplimientos del cronograma de apagones divulgado por la empresa. A pesar de la publicación de notas informativas a través de sus redes sociales y canales oficiales, los residentes en la capital denuncian apagones adelantados, extensión imprevista de los cortes y una distribución desigual de las afectaciones.

La avería en la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes ocurrió tras su sincronización al SEN el 2 de mayo, luego de más de tres meses fuera de servicio.

La CTE Antonio Guiteras, la planta más importante del país, salió del SEN este lunes para someterse a un “mantenimiento planificado” durante cinco días, según se anunció. El mantenimiento se produce tras días de “menos apagones” por el Primero de Mayo y en un contexto marcado por la escasez de combustible y el deterioro extremo de la infraestructura energética de Cuba.

Durante los últimos meses, en medios de prensa y redes sociales se han multiplicado las quejas de residentes en provincias como Matanzas, Holguín, Camagüey y Ciego de Ávila, donde los apagones diarios superan, en algunos casos, las 20 horas.

Los cubanos, que pasan hasta 20 horas en apagón, afirman que el régimen oculta que no tiene combustible para garantizar el servicio. Otros aseguran que la crisis energética se ha convertido en un mecanismo de control estatal.

