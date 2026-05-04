Sandro Castro reparte comida y medicamentos en un parque de La Habana: «Que sepan que nos tienen a nosotros»

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, realizó este lunes una nueva jornada de ayuda comunitaria en el parque Juan Delgado, en La Habana, donde distribuyó comida, medicamentos y chucherías a niños.

Esta es la cuarta entrega conocida de la campaña solidaria que Castro inició el 20 de abril, cuando publicó su primer video repartiendo cajitas de comida en calles deterioradas de la capital cubana.

Durante la jornada, Castro —vistiendo una camiseta blanca con el diseño de la bandera cubana— entregó envases desechables con comida, frascos de medicamentos y bolsas de tela a adultos mayores, mujeres y niños del área. Un barbero también participó ofreciendo cortes gratuitos, y los niños del barrio recibieron golosinas que generaron escenas de entusiasmo.

En el video que acompaña la actividad, Castro describió el espíritu de la jornada con estas palabras: «Hoy vinimos a alegrar corazones, vinimos a ayudar un poco de medicina, un poco de comida, y mucho corazón, porque cuando se comparte de verdad Cuba es más grande».

También afirmó: «No resolvemos el mundo pero hoy le alegramos el día a muchas personas», y añadió: «Repartimos ganas de que sepan que no están solos, que nos tienen a nosotros».

El entorno donde se desarrolló la actividad refleja la realidad que atraviesa La Habana: escombros y deterioro urbano visibles al fondo de las imágenes, en un barrio donde la crisis se siente con fuerza.

La jornada de este lunes llega días después de que Castro declarara en Instagram que no existe mayor felicidad en su corazón que ayudar a su Cuba, en la tercera entrega de su campaña.

Unos días antes, tras su primer reparto, Castro anunció que continuaría y ampliaría la iniciativa junto a influencers, personas del sector privado y particulares.

La campaña se desarrolla en el contexto de la crisis humanitaria más grave que atraviesa Cuba en décadas, con apagones de hasta 24 horas diarias, escasez crítica de alimentos y pensiones inferiores a 10 dólares mensuales. El 80% de los cubanos considera la situación actual peor que el Período Especial de los años 90.

Las reacciones a la campaña son mixtas. Una mayoría respalda el gesto de forma pragmática, mientras una minoría lo califica de «circo» o «lavado de imagen», señalando que Castro es propietario del bar EFE en el Vedado, con consumo mínimo de 15,000 pesos cubanos por mesa, equivalente a más de dos meses del salario promedio cubano. Otros comentarios le exigen posicionarse sobre la dictadura o los presos políticos.

Castro lleva meses en el centro del debate público: en marzo, The New York Times le dedicó un extenso perfil, y en entrevistas a CNN en Español y NBC criticó a Díaz-Canel y se declaró «revolucionario sí, comunista no».

Al cerrar el video de la jornada de este lunes, Castro resumió la experiencia con una frase: «Ha sido un día maravilloso».