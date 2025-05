El artista cubano Darián Cobas cumple su sueño de trabajar para el Cirque du Soleil

El artista cubano Darián Cobas ha logrado su sueño de trabajar para el Cirque du Soleil, la mayor productora de circo del mundo, como especialista en cintas aéreas, pole aéreo y trapecio volante.

Nacido en Santiago de Cuba el 26 de enero de 1991, Darián Cobas, cuenta que con cinco años vio en la televisión cubana al Flying man del show 'Alegría', del Cirque du Soleil, y ahí nacieron sus sueños. Con seis años empezó su carrera deportiva como gimnasta, que acabó a los 21. A esa edad ya había sido campeón en categorías infantiles y juveniles y desde los 16 años formaba parte de la selección nacional cubana.

Su interés por el ballet y la música lo llevaron al circo. En la Isla participó en el Festival Circuba. A lo largo de su exitosa carrera ha trabajado para el Circo Estatal de Budapest, Gandeys Circus England, el Circo de los Horrores y Circo Probst, entre otros.

Su primer contrato con el Cirque Du Soleil llegó en 2019 con el espectáculo 'Totem'. En 2023 volvió a sumarse a la compañía, esta vez como parte del espectáculo 'Kurios'.

Gimnasta y entrenador personal cuenta que para conseguirlo vivió y entrenó en un cine abandonado, el antiguo cine Alegría, de la Calzada de 10 de Octubre, en La Habana, donde podía practicar su número de trapecio volante. Su idea era poder viajar a Europa y ganarse la vida con su pasión: volar sobre un gran escenario. Lo logró en 2015, cuando llegó a España.

"Misión cumplida. Conseguí mostrar mis habilidades en circos y festivales en el viejo continente", cuenta en un video compartido en Instagram, en el que explica que al llegar a España se afincó en Valencia con la intención de emprender como solista.

"Participé en el concurso de talentos, Tú sí que sí. Hice un viaje muy especial a Girona para presentarme a las audiciones del Cirque du Soleil (2018) y fui uno de los elegidos para trabajar con la compañía. Meses después viajé a Montreal. Allí tuve un mes intensivo de entrenamientos, prácticas de maquillaje, actuación y danza. En La Haya me uní a 'Totem', mi primer show de Cirque du Soleil. Todo listo antes de mi primera actuación. Y por fin cumplí el sueño de aquel niño que anhelaba volar sobre ese gran escenario".

Actualmente Darián Cobas está de gira y se ha comprometido a conceder una entrevista a CiberCuba en cuanto tenga un respiro. Desde las alturas disfruta el objetivo conseguido. "Todo es posible cuando las ganas son tan fuertes que te empujan hasta en los días más difíciles", dice.

Feliz de recorrer España en una van con su "princesa", Darián Cobas muestra también en sus redes los duros entrenamientos a los que se somete buscando la perfección en sus actuaciones. También comparte con sus seguidores la exigencia de su trabajo. Empieza a maquillarse a las doce del mediodía y termina sus tres shows a las once de la noche. En esas once horas de trabajo hay calentamiento, control de peso, estiramientos, meditaciones y mucho esfuerzo.

Además, muestra orgulloso el hogar que ha construido y cómo compagina las exigencias de su profesión con la vida familiar.

"Desde niño me apasionaba volar. Creía que si meditaba y llegaba a un nivel muy alto de concentración sería capaz de levitar. Mis mayores deseos se cumplieron aunque no exactamente como los imaginé. A veces ignoramos las grandes cosas que nos regala la vida porque no son exactamente como las deseamos".